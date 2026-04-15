Bayern e Real Madrid protagonizam show de gols na Allianz Arena; placar aponta 3 a 2 para os Merengues no intervalo

Em um primeiro tempo eletrizante, Bayern de Munique e Real Madrid entregaram um espetáculo de futebol na Allianz Arena. Os Galácticos saíram na frente logo no primeiro minuto, mas os Bávaros viraram o placar. O Real Madrid conseguiu reverter novamente, terminando os primeiros 45 minutos com uma vantagem parcial de 3 a 2, empatando o agregado em 4 a 4.

O apito do árbitro soou, encerrando um primeiro tempo simplesmente espetacular na Allianz Arena , onde o Real Madrid leva a melhor sobre o Bayern de Munique por 3 a 2! A partida tem sido um verdadeiro duelo de gigantes, com ambas as equipes demonstrando grande ímpeto ofensivo e muita qualidade. Cada lance é disputado com intensidade, e o placar reflete a eletricidade em campo. O Real Madrid retomou a liderança no marcador com um gol de Kylian Mbappé .

Uma jogada genial de Vinícius Júnior dentro da grande área deixou o camisa 7 francês em condições ideais para finalizar, e ele não perdoou, batendo na saída do experiente goleiro Manuel Neuer. Este gol recoloca os Galácticos à frente no placar por 3 a 2, e o mais importante, empata novamente o agregado, agora em 4 a 4. A emoção é palpável, com as torcidas vibrando a cada oportunidade criada pelas suas equipes. Pouco antes disso, o Bayern esteve perto de virar o jogo com uma chance clara de Vinícius Júnior, que disparou pela lateral esquerda e acertou um chute forte de canhota que explodiu no travessão antes de sair para fora. A bola passou a milímetros do gol, frustrando os bávaros que buscavam a virada. A força do Bayern de Munique se manifestou com o gol de Harry Kane. Acionado em uma boa jogada centralizada na grande área por Dayot Upamecano, o artilheiro inglês demonstrou sua categoria ao finalizar com precisão, vencendo o goleiro Andriy Lunin. Este tento representou o empate em 2 a 2 na Allianz Arena e, mais uma vez, colocou o Gigante da Baviera na frente no placar agregado, agora com uma vantagem de 4 a 3. A resiliência do Bayern é notável, sempre encontrando uma forma de responder às investidas do Real Madrid. O Real Madrid, porém, não se abala facilmente. Os Blancos voltaram a tomar a frente do placar com um golaço de Arda Guler. Cobrando uma falta com o pé esquerdo, o jovem talento turco mandou uma verdadeira pancada no ângulo superior direito de Manuel Neuer. O goleiro alemão até tocou na bola, mas a força do chute foi demais, e a rede balançou. O placar em Munique marcou 2 a 1 para o Real, e o agregado voltou a ser empatado em 3 a 3, demonstrando o quão equilibrado está este confronto. Antes disso, houve lances de perigo para ambos os lados. Josip Stanisic, do Bayern, arriscou um chute forte de frente para o gol, no canto esquerdo de Andriy Lunin, forçando o goleiro ucraniano a fazer uma defesa espetacular. Já Kylian Mbappé, após receber um passe de Vinícius Júnior em boa posição para finalizar, foi interceptado no último instante por Konrad Laimer, que com um desarme preciso impediu o atacante de ampliar, mandando a bola para fora. A posse de bola nos minutos iniciais do jogo foi majoritariamente do Bayern de Munique, que demonstrou seu estilo de jogo com muitas trocas de passes na zona intermediária, buscando encontrar espaços na defesa madrilenha. No entanto, a equipe espanhola não se intimidou e já demonstrou sua capacidade de ser letal quando tem a oportunidade. Houve um momento de tensão quando o árbitro precisou conversar rapidamente com Vinícius Júnior, após uma disputa mais firme com Joshua Kimmich, mostrando a intensidade física do confronto. A virada relâmpago do Bayern de Munique ocorreu com um gol de Pavlovic. Em uma cobrança de escanteio venenosa de Joshua Kimmich, direto para a pequena área, o defensor bávaro apareceu sozinho para escorar de cabeça para o fundo das redes. O empate em 1 a 1 veio em um momento crucial, e o Bayern retomou a liderança no placar agregado, agora em 3 a 2, aproveitando uma falha inicial da defesa merengue. A comunicação e a bola parada foram fundamentais para esse gol. O início avassalador do Real Madrid não poderia ter sido mais surpreendente. Logo no primeiro lance da partida, Manuel Neuer cometeu um erro na saída de bola, presenteando Arda Guler com a posse. O jovem turco não pensou duas vezes e, com o gol completamente aberto, apenas empurrou para o fundo da rede. O Real Madrid abriu o placar na Allianz Arena com 1 a 0, e o agregado foi novamente igualado, agora em 2 a 2. Essa falha inicial de Neuer certamente gerou apreensão na equipe alemã. A partida teve seu pontapé inicial às 16:00, horário de Brasília, sob o comando do árbitro Slavko Vincic, da Eslovênia, com Pol van Boekel, da Holanda, atuando no VAR. O mando de campo pertence ao Gigante da Baviera, e o palco é a imponente Allianz Arena, em Munique, Alemanha. O contexto desta partida é ainda mais especial com as novas regras da Liga dos Campeões, que introduziram uma fase de liga com 36 equipes, disputando oito jogos contra adversários diferentes em uma tabela única. Os times classificados entre o 1º e o 8º lugar avançam diretamente para as oitavas de final como cabeças de chave. Já os clubes entre o 9º e o 24º lugar disputam uma eliminatória de ida e volta para garantir as vagas restantes, enquanto os demais são eliminados. As fases seguintes seguem o formato tradicional, com a final decidida em jogo único. Este novo formato promete mais jogos e mais emoção ao longo da temporada. A rivalidade entre Bayern de Munique e Real Madrid é uma das mais icônicas do futebol europeu, com vinte e nove confrontos registrados em toda a história da Champions League. O histórico é equilibrado, com treze vitórias para os Merengues contra doze dos Bávaros, além de quatro empates. Jogando em Munique, foram quatorze embates, com nove vitórias para os donos da casa, três para os visitantes e dois empates. O Real Madrid teve uma campanha modesta na fase de liga, terminando em 9º lugar com quinze pontos, fruto de cinco vitórias e três derrotas. Isso os levou a disputar os playoffs, onde superaram o Benfica por 3 a 1 no agregado. Nas oitavas de final, o desafio foi o Manchester City, e a classificação veio com uma vitória expressiva de 5 a 1 no placar agregado. Por outro lado, o Bayern de Munique teve uma campanha mais sólida na fase de liga, terminando em 2º lugar, atrás apenas do Arsenal, com vinte e um pontos, resultado de sete vitórias e apenas uma derrota. Os Bávaros avançaram diretamente para o mata-mata, onde enfrentaram a Atalanta nas oitavas de final e garantiram a vaga com uma goleada impressionante de 10 a 2 no agregado. Os primeiros 90 minutos desta decisão foram favoráveis ao Bayern, mas a partida em si mostra que nada está decidido.





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bayern De Munique Real Madrid Liga Dos Campeões Futebol Allianz Arena Vinícius Júnior Mbappé Neuer Guler Kane

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bayern de Munique x Real Madrid – Palpites, análise e odds (15/04)Confira os palpites para Bayern de Munique x Real Madrid, que acontece nesta quarta-feira (15), pela Champions League 2025/26.

Read more »

Bayern de Munique x Real Madrid: onde assistir ao vivo jogo da Champions LeagueBayern de Munique e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE)

Read more »

Bayern de Munique x Real Madrid: onde assistir ao vivo ao jogo da Champions LeagueVeja horário da partida e prováveis escalações dos times

Read more »

Bayern x Real Madrid: escalações e onde assistir ao vivo ao jogo da Champions LeagueBayern de Munique recebe o Real Madrid nesta quarta-feira (15), na Allianz Arena, pelo jogo de volta das quartas da Uefa Champions League

Read more »

Bayern de Munique x Real Madrid: onde assistir, horário e escalaçõesPartida de hoje, 15, é válida pela volta das quartas de final; Na ida, alemães ganharam por 2 a 1. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo

Read more »

Real Madrid Avança na Champions League Após Jogo Eletrizante Contra o Bayern MuniqueEm uma partida de tirar o fôlego, o Real Madrid garantiu sua vaga nas semifinais da UEFA Champions League ao derrotar o Bayern de Munique por 2 a 1 na Allianz Arena. Um gol de Arda Güler nos minutos finais selou a vitória espanhola, após um duelo marcado por reviravoltas e lances polêmicos.

Read more »