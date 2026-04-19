Bayern de Munique: Tricampeão da Bundesliga e Reinado Inquestionável na Alemanha

O Bayern de Munique conquista seu 35º título da Bundesliga, consolidando um domínio histórico na Alemanha com a 13ª taça em 14 temporadas. A equipe demonstra sua força também na Champions League e na artilharia, com Harry Kane liderando o ataque.

O Bayern de Munique solidificou sua hegemonia incontestável no futebol alemão, conquistando neste domingo seu 35º título da Bundesliga . Esta vitória marca um feito extraordinário: a 13ª taça da liga nas últimas 14 temporadas disputadas. Apenas o Bayer Leverkusen, sob o comando de Xabi Alonso, conseguiu quebrar essa soberania avassaladora há duas edições, demonstrando o abismo que separa o gigante bávaro dos demais clubes germânicos.

Recentemente, após garantir sua vaga nas semifinais da Champions League ao eliminar o Real Madrid, a equipe comandada por Vincent Kompany atropelou o Stuttgart por 4 a 2 em casa, coroando-se mais uma vez campeã doméstica. Ao refletir sobre um domínio tão marcante em uma das principais ligas europeias, é natural pensar no caso do Paris Saint-Germain na Ligue 1 francesa. Os parisienses caminham para seu 12º título da liga nas últimas 14 edições, apenas um a menos que o Bayern no mesmo período. O Mônaco de Mbappé na temporada 2016-17 e o Lille em 2020-21 foram os únicos a conseguir roubar o troféu da equipe da capital francesa. No entanto, a comparação torna-se desproporcional ao se analisar o histórico de cada liga. Os parisienses iniciaram seu reinado com a chegada de Nasser Al-Khelaifi em 2011 e o fundo de investimento do Catar que os sustenta. Seu acervo conta com 13 títulos de liga (apenas dois antes da aquisição pela atual propriedade), e atrás deles vêm o Saint-Étienne (com 10), o Olympique de Marselha (9), o Mônaco (8) e o Nantes (8). Os alemães, com seus 35 títulos, superam em 30 troféus seus perseguidores mais próximos: o Borussia Dortmund e o Borussia Mönchengladbach, ambos com 5 títulos. Neste domingo, os gols que garantiram o título foram celebrados por Guerreiro, Nico Jackson, Davies e Kane. Uma cena corriqueira na Bundesliga, como arrumar a cama pela manhã. O Bayern ostenta impressionantes 19 artilheiros diferentes somente na liga nesta temporada. Com 109 gols marcados a seu favor faltando quatro rodadas para o fim, os bávaros superaram o próprio recorde de gols, estabelecido na temporada 1971-72 com 101 tentos. Harry Kane, o principal artilheiro da equipe, anotou 32 gols em 30 jogos e desponta como forte candidato à Chuteira de Ouro. Com a Supercopa e a Bundesliga já em suas mãos, o Bayern volta suas atenções para a Copa da Alemanha, onde enfrentará o Bayer Leverkusen nas semifinais, e, com especial entusiasmo, para a Champions League. Na competição europeia, o desafio nas semifinais será contra outro gigante dominador em sua liga e atual campeão da Champions League: o Paris Saint-Germain de Luis Enrique. A conquista da Bundesliga pelo Bayern de Munique neste domingo não é apenas mais um título, mas sim a consolidação de uma era de domínio sem precedentes no futebol alemão. A 35ª estrela em sua camisa representa a 13ª vez que a equipe levanta o troféu nas últimas 14 temporadas, um feito que evidencia uma consistência e uma força avassaladoras. A breve interrupção em duas edições atrás pelo Bayer Leverkusen, sob a batuta de Xabi Alonso, serviu apenas para realçar a raridade e a dificuldade de desbancar o gigante bávaro. A equipe de Vincent Kompany, após a euforia da classificação para as semifinais da Champions League, demonstrando sua força e resiliência ao superar o Real Madrid, não titubeou em seu compromisso doméstico, aplicando um contundente 4 a 2 sobre o Stuttgart. Este resultado, longe de ser uma surpresa, reafirmou o status do Bayern como a potência máxima da Alemanha. Ao traçar paralelos com outras grandes ligas europeias, o domínio do Bayern encontra um eco no PSG na Ligue 1 francesa. Os parisienses, também em busca de seu 12º título nas últimas 14 temporadas, seguem de perto o rastro bávaro. Contudo, a comparação se mostra limitada quando se observa a profundidade histórica e a estrutura do futebol em cada país. O reinado do PSG começou com a chegada do fundo catari em 2011, elevando o clube a um patamar de poder financeiro sem precedentes na França. Seus 13 títulos de liga refletem esse investimento maciço, contrastando com o histórico de clubes como Saint-Étienne, Olympique de Marselha, Mônaco e Nantes, cujos títulos são significativamente menores. Em contrapartida, o Bayern de Munique construiu sua hegemonia ao longo de décadas, com uma base sólida e uma história rica que remonta a muito antes da era moderna do futebol. Os 35 títulos conquistados pelos bávaros, com uma vantagem de 30 sobre seus rivdos mais próximos, Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, ilustram a magnitude de sua trajetória. A festa em campo, com os gols de Guerreiro, Nico Jackson, Davies e Kane, tornou-se um ritual para os torcedores bávaros. A abundância de talentos no elenco do Bayern é comprovada pelos 19 artilheiros distintos na liga nesta temporada. Com 109 gols marcados, a equipe não só lidera a artilharia, mas também pulverizou o recorde de gols da temporada 1971-72, estabelecido pela própria equipe. Harry Kane, com seus 32 gols em 30 partidas, não apenas se destaca como a principal arma ofensiva do Bayern, mas também se posiciona como um forte candidato à Chuteira de Ouro europeia, um testemunho de sua capacidade de adaptação e impacto imediato. Agora, com a Supercopa e a Bundesliga em mãos, o foco do Bayern se volta para os desafios iminentes. A semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen é um passo intermediário, mas o grande objetivo reside na Champions League. O confronto de semifinal contra o Paris Saint-Germain, campeão europeu e outro gigante de sua liga, promete ser um embate épico, repleto de estrelas e estratégias, onde o Bayern buscará reafirmar sua superioridade em todos os palcos do futebol europeu. Este ciclo de vitórias é um reflexo do trabalho árduo, da excelência tática e de um elenco talentoso que soube manter a fome de vitória mesmo após tantas conquistas. A capacidade de se reinventar e de manter a motivação em alta é, talvez, o maior trunfo do Bayern de Munique, um clube que se tornou sinônimo de sucesso e excelência no esporte





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