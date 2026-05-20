Batizado do Príncipe Dom Arthur em tradicional templo da Glória, Rio de Janeiro

A cerimônia, conduzida pelo Príncipe Pe. Dom Alessandro das Duas Sicílias, reforça a ligação do templo com a monarquia brasileira, que já abrigou batizados da família imperial no século XIX e é um dos templos mais tradicionais do Rio.

Tradicional templo da Glória, a igreja tem ligação histórica com a monarquia brasileira e chegou a receber batizados de integrantes da família imperial no século XIX.

O príncipe Dom Arthur de Orleans e Bragança, de dois anos, foi batizado na histórica Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro, conduzida pelo Príncipe Pe. Dom Alessandro das Duas Sicílias, reforçando a ligação do templo com a monarquia brasileira, que já abrigou batizados da família imperial no século XIX. Dom Arthur é filho de Dom Pedro Alberto e Dona Alessandra, com laços na Casa de Bragança.

A família imperial continua ativa em eventos cerimoniais, apesar da Proclamação da República em 1889. Motorista revelou atropelamento fatal, direção travou e freio falhou, Filho do príncipe Dom Pedro Alberto e da princesa Dona Alessandra de Orleans e Bragança, Dom Arthur nasceu em 30 de março de 2024. Na publicação, a família também destacou a linhagem do menino dentro da chamada Casa Imperial Brasileira.

A Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no bairro da Glória, tem missas aos domingos e visitação para público nos dias inteiro





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Religion Batizado Tradição Família Imperial Igreja De Nossa Senhora Da Glória Do Outeiro Família Royal Do Brasil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Turistas americanos são assaltados no Rio | Rio de JaneiroUm deles chegou a ser agredido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto

Read more »

Agenda Sana participa da Rio Nature & Climate Week na Praia da Batu, em RioThe Global Citizen, a global movement, announces that the Rio Nature & Climate Week event, originally scheduled for Ipanema Beach, will now take place at Praia da Batu due to the recent storm that caused erosion in Ipanema's sand. The event will offer a larger production experience, with Christ the Redeemer and Sugarloaf as backdrops. The show aims to gather millions of actions and 100,000 ticket purchases in less than a week, from every part of Brazil and the world. Also, an artist, Charlie Puth, will be part of the performance, celebrating the 30th anniversary of 'The Score'.

Read more »

Desembargador desaparecido é encontrado morto no Rio | Rio de JaneiroAlcides Martins Ribeiro Filho, de 64 anos, havia sido visto pela última vez no dia 14 de abril

Read more »

Cartão Jaé será vendido em mais de 700 bancas de jornal no Rio | Rio de JaneiroMedida busca ampliar rede de recarga antes do fim do pagamento em dinheiro nos ônibus no dia 30

Read more »