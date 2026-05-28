Baterista do System of a Down lança série de histórias em quadrinhos

O baterista do System of a Down, John Dolmayan, lançou uma série de histórias em quadrinhos intitulada 'Ascencia: A Saga do Talismã'. A obra é um universo vasto e conflituoso que transita entre dois polos: Bethany e Ascencia.

O baterista do System of a Down, John Dolmayan , lançou uma série de histórias em quadrinhos intitulada 'Ascencia: A Saga do Talismã'. A obra é um universo vasto e conflituoso que transita entre dois polos: Bethany, uma cidade devastada por fome, gangues e doenças letais, e Ascencia, uma terra ultra-desenvolvida onde as pessoas não morrem e têm acesso a um mecanismo de telepatia eletromagnética.

A ordem aparentemente perfeita das elites é perturbada quando um funcionário descobre um corpo em uma das instalações futuristas. A cena do crime é repleta de marcas que revelam uma mensagem enigmática em código morse. A narrativa não linear do livro leva o leitor a um universo vasto e conflituoso ao longo de séculos. John Dolmayan explicou que sua paixão por quadrinhos é antiga e que ele costumava escrever textos criativos quando era mais jovem.

A criação dessas histórias em quadrinhos foi desencadeada pela paixão de Dolmayan por escrever, que voltou após o System of a Down não estar tão ativo ou lançando tantos álbuns. Uma das histórias é sobre um asteroide que deve ser parado antes de atingir a Terra, e outra é sobre uma sociedade que não morre, inspirada em conceitos como o anime 'Nausicaa' e o filme 'In Time'.

O processo criativo de Dolmayan é diferente entre os quadrinhos e a música, pois ele tem mais tempo para criar as histórias em quadrinhos e pode se concentrar mais nas perguntas como 'Como eu chego de uma cena para a outra? Qual é o motivo para chegar à próxima cena?





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