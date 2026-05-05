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Bate-voltas imperdíveis nos arredores de Tóquio: Kamakura e Hakone

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Bate-voltas imperdíveis nos arredores de Tóquio: Kamakura e Hakone
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📆5/5/2026 8:59 PM
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Explore dois destinos incríveis próximos a Tóquio: Kamakura, com sua rica história e espiritualidade, e Hakone, com suas águas termais e vistas do Monte Fuji. Descubra como aproveitar ao máximo sua viagem à capital japonesa com esses passeios de um dia.

Tóquio , principal destino turístico do Japão, é uma cidade que combina tradição milenar e modernidade de forma única. Com seus bairros históricos, templos e santuários, a metrópole atrai milhões de visitantes anualmente.

No entanto, para quem tem tempo limitado ou deseja explorar apenas a capital, dois bate-voltas nos arredores de Tóquio oferecem experiências inesquecíveis: Kamakura e Hakone. Kamakura, conhecida como a "Kioto do Leste", é uma cidade sagrada com mais de 80 templos e santuários Zen, além de montanhas e praias. O símbolo da cidade é o Kotobu-in, que abriga o famoso Buda gigante de Kamakura, uma estátua de bronze de 13,35 metros de altura e 93 toneladas, datada de 1252.

O Santuário Tsurugaoka Hachimangu, fundado em 1063, é outro ponto turístico imperdível, com um passado emblemático e dois lagos em seu entorno. Além disso, o Santuário Zeniarai Benzaiten é um local onde os visitantes podem lavar moedas e notas em uma fonte sagrada, acreditando que o valor será dobrado. A cidade também oferece um charmoso trem elétrico antigo que percorre a costa, passando por cenários de animes e oferecendo belas vistas do mar e do Monte Fuji.

Hakone, por sua vez, é famosa por suas águas termais e pela vista do Monte Fuji. Com 17 fontes de águas termais, o local é ideal para experimentar um banho em um dos onsens, um ritual de relaxamento milenar voltado para o bem-estar do corpo e da mente.

Hakone também conta com um eficiente circuito de passeios com teleféricos, trens e barcos, além do Museu a Céu Aberto, que abriga mais de 120 esculturas espalhadas por seus jardins, incluindo obras de Rodin, Henry Moore e Picasso. A cidade é uma porta de entrada para o Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu e para a região dos Cinco Lagos do Fuji: Kawaguchiko, Saiko, Yamanakako, Shojiko e Motosujo.

Ambos os destinos são facilmente acessíveis de Tóquio, com Kamakura a apenas uma hora de trem e Hakone a uma hora e meia. Há também várias excursões de ônibus de um dia saindo constantemente da capital japonesa.

A viagem foi realizada com o apoio da Nomad, plataforma global aceita em mais de 180 países que oferece conta internacional, cartão de débito, chip e seguro viagem, além das empresas Nextb Business Turismo e Nextb Consulting, que dão suporte e criam soluções inovadoras para viagens corporativas, individuais e de famílias pelo país

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