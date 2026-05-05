Bate-voltas imperdíveis nos arredores de Tóquio: Kamakura e Hakone

Explore dois destinos incríveis próximos a Tóquio: Kamakura, com sua rica história e espiritualidade, e Hakone, com suas águas termais e vistas do Monte Fuji. Descubra como aproveitar ao máximo sua viagem à capital japonesa com esses passeios de um dia.

Tóquio , principal destino turístico do Japão, é uma cidade que combina tradição milenar e modernidade de forma única. Com seus bairros históricos, templos e santuários, a metrópole atrai milhões de visitantes anualmente.

No entanto, para quem tem tempo limitado ou deseja explorar apenas a capital, dois bate-voltas nos arredores de Tóquio oferecem experiências inesquecíveis: Kamakura e Hakone. Kamakura, conhecida como a "Kioto do Leste", é uma cidade sagrada com mais de 80 templos e santuários Zen, além de montanhas e praias. O símbolo da cidade é o Kotobu-in, que abriga o famoso Buda gigante de Kamakura, uma estátua de bronze de 13,35 metros de altura e 93 toneladas, datada de 1252.

O Santuário Tsurugaoka Hachimangu, fundado em 1063, é outro ponto turístico imperdível, com um passado emblemático e dois lagos em seu entorno. Além disso, o Santuário Zeniarai Benzaiten é um local onde os visitantes podem lavar moedas e notas em uma fonte sagrada, acreditando que o valor será dobrado. A cidade também oferece um charmoso trem elétrico antigo que percorre a costa, passando por cenários de animes e oferecendo belas vistas do mar e do Monte Fuji.

Hakone, por sua vez, é famosa por suas águas termais e pela vista do Monte Fuji. Com 17 fontes de águas termais, o local é ideal para experimentar um banho em um dos onsens, um ritual de relaxamento milenar voltado para o bem-estar do corpo e da mente.

Hakone também conta com um eficiente circuito de passeios com teleféricos, trens e barcos, além do Museu a Céu Aberto, que abriga mais de 120 esculturas espalhadas por seus jardins, incluindo obras de Rodin, Henry Moore e Picasso. A cidade é uma porta de entrada para o Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu e para a região dos Cinco Lagos do Fuji: Kawaguchiko, Saiko, Yamanakako, Shojiko e Motosujo.

Ambos os destinos são facilmente acessíveis de Tóquio, com Kamakura a apenas uma hora de trem e Hakone a uma hora e meia. Há também várias excursões de ônibus de um dia saindo constantemente da capital japonesa.

A viagem foi realizada com o apoio da Nomad, plataforma global aceita em mais de 180 países que oferece conta internacional, cartão de débito, chip e seguro viagem, além das empresas Nextb Business Turismo e Nextb Consulting, que dão suporte e criam soluções inovadoras para viagens corporativas, individuais e de famílias pelo país





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tóquio Kamakura Hakone Monte Fuji Viagem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avião cai e bate em prédio em Belo HorizonteAcidente aconteceu no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Corpo de Bombeiros confirmam a morte do piloto e de outro ocupante.

Read more »

Vídeo mostra momento em que avião cai e bate em prédio em BHAcidente aconteceu no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Corpo de Bombeiros confirmam a morte do piloto e do copiloto.

Read more »

Antonelli bate recordes na F1 com vitória no GP de MiamiEste domingo (3) foi mais do que especial para o Kimi Antonelli. Além da vitória do Grande Prêmio de Miami, o piloto bateu dois recordes.

Read more »

Avião perde altitude e bate contra prédio em Belo Horizonte; piloto e 2 passageiros morreram'Foi uma imagem que não vai dar para esquecer, vai ficar para a memória', diz Guilherme Pimenta, repórter do Globocop. Equipe registrou o momento em que o monomotor perdeu altitude e bateu num prédio residencial.

Read more »

'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participaçãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Avião bate em prédio de Belo Horizonte e deixa três mortos; acompanhe cobertura ao vivoGlobocop captou momento do acidente, nesta segunda-feira (4), no bairro Silveira. Acompanhe a cobertura nesta terça-feira (5).

Read more »