Batalha judicial por Velázquez expõe riqueza e intrigas de magnata espanhol

Um divórcio de alto perfil na Espanha desencadeou uma disputa pela posse de uma valiosa obra de Velázquez, revelando detalhes da fortuna e dos negócios do magnata José María Aristrain.

Disputas por bens em divórcio s são comuns, envolvendo desde animais de estimação até livros. No entanto, um caso em particular se destaca: uma batalha judicial por uma obra de Velázquez .

José María Aristrain de la Cruz, um dos homens mais ricos da Espanha, está sendo processado por sua ex-esposa, que alega que ele reteve um quadro de Velázquez em seu palacete em Madri. Segundo a ex-esposa, a pintura foi um presente de Aristrain e, portanto, deve ser dividida nos termos do divórcio, apesar de ainda estar localizada na propriedade do magnata.

Um juiz de Madri, ciente da importância da obra, ordenou ao Ministério da Cultura que encontrasse um local seguro para sua custódia até a resolução do litígio. O Museu do Prado foi escolhido pelo governo, e desde 17 de março, o quadro está armazenado em suas dependências. A obra em questão é uma réplica do retrato de Felipe IV, similar àquele exposto no próprio Museu do Prado, na sala das Meninas.

Felipe IV é retratado em pé, quase em tamanho natural, vestindo um traje austero e completamente preto. O quadro foi leiloado em 2007 pela sala Retiro de Madri, com um preço inicial de 2,5 milhões de euros. Apesar do valor relativamente acessível para uma obra de tal importância, seu estado de conservação era questionável, e a autoria de Velázquez não era totalmente confirmada.

No entanto, a casa de leilões apresentou relatórios que sustentavam a autenticidade da pintura, com especialistas como Peter Cherry e Carmen Garrido corroborando a autoria. Mesmo assim, o leilão não atraiu ofertas, nem mesmo do Estado. Em 2015, a casa de arte Isbilya, em Sevilha, tentou leiloar o quadro novamente, com um preço inicial de 750.000 euros.

Desta vez, encontrou um comprador: Gema Navarro, a então esposa de José María Aristrain, que adquiriu a obra com os recursos financeiros do marido, que já estava sob investigação por crimes fiscais. Aristrain herdou uma vasta fortuna de seu pai, José María Aristrain Noain, um empresário do setor siderúrgico que se destacou na Espanha do pós-guerra.

Após a morte do pai em um acidente de helicóptero em 1986, o filho herdou o império e desenvolveu uma paixão por segurança, discrição, caça, carros e touradas. Aristrain expandiu os negócios da família, tornando-se um dos principais acionistas da ArcelorMittal, a maior empresa siderúrgica do mundo, com uma fortuna estimada em 1,4 bilhão de euros.

Além do quadro de Velázquez, Aristrain coleciona carros de luxo, como um Ferrari GTO avaliado em mais de 50 milhões de euros, e possui vastas propriedades, incluindo latifúndios, palacetes e iates. No entanto, Aristrain transferiu sua residência fiscal para Gstaad, na Suíça, e as operações da Arcelor foram tributadas em Luxemburgo, o que despertou a atenção das autoridades fiscais espanholas, que iniciaram uma investigação em 2011





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