Bastidores do STF: Ministros minimizam desgaste e riscos de impeachment

Em meio a recordes de desconfiança popular, a ala dominante do Supremo mantém estratégia de confronto contra políticos e aposta em blindagem jurídica para afastar ameaças de cassação.

A tensão entre o Supremo Tribunal Federal ( STF ) e o Congresso Nacional atingiu um novo patamar de complexidade, alimentada por um cenário de desconfiança pública sem precedentes e manobras política s estratégicas. Nos bastidores de Brasília, aliados próximos a ministros como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli têm buscado alertar sobre o risco real de um efeito bumerangue — o chamado tiro no pé — decorrente da postura mais incisiva da Corte frente a figuras política s proeminentes.

A estratégia de incluir governadores e parlamentares em inquéritos sensíveis, como o das fake news, é vista por observadores como uma medida que, ao invés de frear o ímpeto da oposição, acaba por fornecer munição eleitoral e ampliar a insatisfação popular com o Poder Judiciário, especialmente em um ano eleitoral de renovação legislativa. Apesar dos avisos constantes sobre o desgaste institucional e os índices recordes de desconfiança apontados pelas pesquisas de opinião, a ala predominante do STF mantém a postura de firmeza. Ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes são frequentemente descritos como figuras que não evitam o confronto e, pelo contrário, sentem-se confortáveis ao dobrar a aposta. Essa confiança deriva de um controle refinado sobre o xadrez político de Brasília, onde mantêm redes de informações e monitoramento constante das movimentações no Senado. Para esses magistrados, a crise de confiabilidade não é um reflexo das decisões recentes, mas sim um subproduto de uma trajetória complexa de enfrentamento a temas sensíveis, como a defesa da democracia, a regulação de big techs e o combate ao negacionismo, conforme pontuado em manifestações recentes de Flávio Dino. O risco de impeachment, embora seja uma pauta constante no discurso de opositores, é encarado com serenidade pelos ministros do grupo central do tribunal. Eles confiam em uma espécie de blindagem jurídica e política, notadamente a decisão de dezembro passado que elevou o quórum necessário para a abertura de processos dessa natureza. Ao exigir 54 votos no Senado, a Corte criou um obstáculo institucional que, segundo os cálculos dos próprios ministros, torna inviável a concretização de pedidos de cassação, mesmo diante da pressão crescente de uma parcela do eleitorado e da profusão de candidaturas que adotam o tema como bandeira principal. Para esse grupo, os dados das pesquisas, que revelam uma queda drástica na confiança popular, representam apenas um retrato momentâneo e não uma tendência que possa reverter a atual correlação de forças políticas em Brasília





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