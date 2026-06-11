Barreiras Diplomáticas e Vistos Impedem Torcedores de Comparecerem à Copa do Mundo de 2026

Torcedores de diversas nações enfrentam dificuldades extremas para obter vistos para os Estados Unidos, resultando em desistências e críticas sobre a exclusão de países africanos e do Oriente Médio no maior torneio de futebol do planeta.

A realização da Copa do Mundo de 2026 promete ser a maior da história, porém, para muitos torcedores, o sonho de ver suas seleções nacionais de perto está se transformando em um pesadelo burocrático.

Abdulla Adnan, um torcedor iraquiano, é um exemplo claro dessa frustração. Com ingressos já comprados para enfrentar a Noruega e a França em cidades como Boston e Filadélfia, Adnan viu seus planos desmoronarem devido a entraves diplomáticos. A suspensão de serviços consulares de rotina no Iraque, motivada por instabilidades de segurança regional, deixou centenas de torcedores sem a possibilidade de realizar a entrevista presencial obrigatória para a obtenção do visto americano.

Mesmo tentando alternativas desesperadas, como viajar para a Jordânia para solicitar o documento, Adnan foi barrado por não ser cidadão jordaniano, evidenciando a rigidez e a falta de flexibilidade do sistema imigratório dos Estados Unidos para cidadãos de zonas de conflito ou instabilidade. A problemática se estende de forma ainda mais sistemática para as nações africanas.

Países como Senegal e Costa do Marfim, que se classificaram para o torneio, enfrentam barreiras que vão além da simples burocracia, sendo interpretadas por lideranças de associações de torcedores como uma forma de segregação velada. Julien Kouadio Adonis, representante de torcedores da Costa do Marfim, argumenta que a ausência de facilidades para cidadãos africanos, enquanto países europeus desfrutam de processos simplificados, é inadmissível para um país que se propõe a sediar um evento global.

A disparidade financeira também é gritante: enquanto cidadãos de quarenta e dois países mais ricos podem utilizar o sistema Esta, pagando cerca de quarenta dólares por uma autorização online, os torcedores de países africanos devem pagar cento e oitenta e cinco dólares e submeter-se a rigorosas entrevistas. Essa estrutura cria um filtro socioeconômico e geográfico que exclui milhares de apaixonados por futebol, tornando a experiência de torcer por sua seleção um privilégio de poucas nações.

As políticas de imigração rigorosas, intensificadas durante a administração de Donald Trump e mantidas em diversos aspectos, impactam diretamente a diversidade do evento. A análise de dados realizada pela BBC revela que a taxa de rejeição de vistos para cidadãos de onze dos quarenta e oito países classificados para a Copa ultrapassa a marca de quarenta por cento.

Embora o governo americano tenha tentado mitigar alguns problemas, como a retirada da exigência de depósitos financeiros exorbitantes de até quinze mil dólares para certas nações, a medida chegou tarde para muitos, que já haviam desistido do processo por medo ou cansaço. Torcedores veteranos, como o senegalês Aliou Ngom, que estiveram presentes nas edições do Catar e da Rússia, sentem que a essência da Copa do Mundo — a união de diversas culturas — está sendo comprometida por barreiras políticas.

A dificuldade de acesso não afeta apenas torcedores, mas também atletas, como ocorreu com a seleção feminina de basquete do Senegal, cujas jogadoras tiveram vistos negados anteriormente. O cenário atual levanta questionamentos profundos sobre a capacidade e a vontade dos Estados Unidos de acolher verdadeiramente a comunidade internacional no maior espetáculo esportivo da Terra





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