Barreira do Vasco celebra Rayan na Copa e transforma comunidade em festa

A comunidade da Barreira do Vasco, berço do atacante Rayan, se mobiliza para a Copa do Mundo com pinturas de ruas, mural e telão, celebrando a convocação do ídolo local que virou símbolo do hexa.
A comunidade da Barreira do Vasco, onde o atacante Rayan nasceu e cresceu, está em festa com a convocação do jogador para a Copa do Mundo.
Em sua primeira coletiva como convocado, Rayan destacou a alegria da comunidade, que pintou as ruas e seu rosto, e prepara um telão para assistir aos jogos. Ele relembrou a comemoração da família após a confirmação da lista final. Aos 19 anos, o atacante do Bournemouth se tornou um símbolo de esperança e referência para as crianças da comunidade, que sonham com o futebol.
O grafiteiro Thiago Fantomas, também vascaíno, criou um mural em homenagem a Rayan na Rua Primeira, com apoio de familiares e moradores. Carlão, tio do jogador, descobriu seu talento aos quatro anos na quadra próxima ao São Januário e celebra o marco, noting que a empolgação com a seleção aumentou após a convocação de Rayan.
O caminho de Rayan à seleção foi rápido, embora ele ainda não seja titular; o técnico Carlo Ancelotti esboçou um time para o amistoso contra o Panamá, com Neymar em recuperação
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