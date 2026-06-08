Barra do Piraí e Ipiabas registram taxa de ocupação hoteleira superior a 84% no feriado de Corpus Christi

Município de Barra do Piraí, incluindo o distrito de Ipiabas, alcançou média de ocupação hoteleira acima de 84% entre 4 e 7 de junho, superando a média regional de 74% e consolidando-se como importante destino turístico do estado do Rio de Janeiro.

O município de Barra do Piraí, juntamente com o distrito de Ipiabas , demonstrou mais uma vez a sua força no setor turístico regional ao registrar uma taxa de ocupação hoteleira média superior a 84% durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 4 e 7 de junho.

Esse número é significativamente maior que a média dos principais destinos turísticos da região, que ficou em torno de 74%, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ). Esse desempenho reforça a tendência de crescimento do turismo na área e evidencia a capacidade de atração de visitantes mesmo sem a realização de grandes eventos no período, resultando em impactos positivos para a economia local.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, os números refletem diretamente o fortalecimento do setor e os efeitos benéficos na economia do município. Para ele, manter uma taxa de ocupação expressiva nos feriados e fins de semana com eventos é fundamental para garantir o crescimento e o desenvolvimento do turismo e da economia local, resultado de um trabalho concreto que valoriza as potencialidades de Ipiabas e Barra do Piraí.

O secretário ressaltou que o resultado deste feriado prolongado foi alcançado de forma orgânica, sem grandes eventos, o que comprova a consolidação de Ipiabas como um dos principais destinos turísticos da região e do estado. De acordo com o coordenador estadual da ABIH-RJ, Alexandre Moraes, os resultados são fruto do trabalho conjunto entre o poder público, o setor privado e a sociedade civil.

Ele destacou que as ações realizadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com entidades do setor privado e a sociedade civil, contribuíram diretamente para a excelente taxa de ocupação. Mesmo sem grandes eventos no período, a imagem de Ipiabas e Barra do Piraí como destinos turísticos foi fortalecida por ações anteriores, resultando em números que deixam a entidade satisfeita e confiante na continuidade do desempenho positivo ao longo do ano.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, comemorou os resultados e agradeceu aos parceiros que acreditaram no projeto. Ela enfatizou que a consolidação de Ipiabas como um dos principais destinos da região não foi construída sozinha, mas com o apoio de parceiros das esferas municipal, estadual e federal. A prefeita reafirmou o compromisso em continuar trabalhando para fortalecer ainda mais o turismo, gerar oportunidades e promover o desenvolvimento de Barra do Piraí.

O distrito de Ipiabas já se prepara para receber três grandes eventos entre os dias 19 e 21 de junho: o Blues & Jazz Festival, o II Encontro Regional de Land Rover e o Sabores do Vale do Café. A expectativa da Prefeitura é que a taxa de ocupação hoteleira seja ainda maior durante esse período, com reflexos positivos também para os setores de gastronomia, comércio, transporte, hospedagem e prestação de serviços.

A prefeita Katia Miki garantiu que a movimentação do setor hoteleiro para os dias dos eventos já tem uma prévia muito positiva e que será um grande sucesso, à altura da relevância conquistada por Ipiabas no cenário turístico regional. Ela destacou que esses eventos fortalecem a economia local, movimentam diversos setores e consolidam ainda mais o distrito como um dos destinos mais procurados do estado, com uma programação que valoriza a cultura, a gastronomia e as potencialidades da cidade





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