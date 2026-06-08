Barra do Piraí cria ponto de coleta exclusivo para papéis de figurinhas da Copa

A Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade instalou na Praça Nilo Peçanja lixeira especial para descartes de papéis adesivos, incentivando a população a praticar a reciclagem durante as trocas de figurinhas ligadas à Copa do Mundo.

Município de Barra do Piraí transformou a tradicional paixão pelas figurinhas da Copa do Mundo em uma oportunidade concreta de conservação ambiental. A Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, inserida nas ações do Mês do Meio Ambiente , instalou na Praça Nilo Peçanja uma lixeira exclusiva para receber os papéis adesivos que sobram das colagens.

O objetivo é impedir que esses resíduos sejam descartados no chão ou misturados ao lixo comum, preservando a limpeza dos espaços públicos e incentivando a população a adotar o descarte correto. A iniciativa surge a partir da observação frequente de que, durante as trocas de figurinhas - um evento que reúne crianças, jovens e adultos em torno de um hobby coletivo - grande quantidade de papel adesivo acabava sendo jogada de maneira inadequada, gerando poluição visual e ambiental.

O secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, destacou que a ação visa tornar a diversão da Copa também um momento de educação ambiental. Segundo ele, pequenos gestos como colocar papéis em um recipiente apropriado podem gerar impactos positivos para a cidade e para o planeta. A resposta da comunidade tem sido muito favorável.

Moradora da cidade e mãe do pequeno Lorenzo, Bruna Bronzato elogiou a medida, ressaltando que seu filho já demonstra preocupação em não jogar lixo nas vias públicas. O pai, Leonardo Bronzato, reforçou que a iniciativa reúne duas dimensões importantes: o lazer familiar e a prática da reciclagem, ajudando a formar hábitos conscientes desde a infância. A prefeita Katia Miki reforçou que a proposta evidencia como atitudes simples podem contribuir para a construção de uma cidade mais sustentável.

Ela convidou toda a população a participar e divulgar a iniciativa, aproveitando o clima de união provocado pela Copa para ampliar a conscientização sobre a necessidade de cuidar dos recursos naturais. A Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade ressaltou que o engajamento dos cidadãos é essencial para o sucesso do projeto, esperando que a prática se espalhe para outros locais de reunião e eventos da comunidade.

A expectativa é que a ação incentive hábitos mais responsáveis, demonstrando que pequenas atitudes podem gerar grandes resultados para a preservação ambiental e para a qualidade de vida dos moradores de Barra do Piraí. Além da lixeira específica, a secretaria tem promovido campanhas informativas nas escolas e nas redes sociais, explicando o processo de reciclagem dos papéis adesivos e orientando sobre a importância de separar corretamente os resíduos.

Com essas medidas, o município pretende consolidar um modelo de gestão de resíduos que sirva de referência para outras cidades da região, mostrando que a conscientização ambiental pode ser integrada ao cotidiano de forma prática e lúdica





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