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Barra do Piraí cria ponto de coleta exclusivo para papéis de figurinhas da Copa

Meio Ambiente News

Barra do Piraí cria ponto de coleta exclusivo para papéis de figurinhas da Copa
ReciclagemCopa Do MundoBarra Do Piraí
📆6/8/2026 4:37 PM
📰jornalodia
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A Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade instalou na Praça Nilo Peçanja lixeira especial para descartes de papéis adesivos, incentivando a população a praticar a reciclagem durante as trocas de figurinhas ligadas à Copa do Mundo.

Município de Barra do Piraí transformou a tradicional paixão pelas figurinhas da Copa do Mundo em uma oportunidade concreta de conservação ambiental. A Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, inserida nas ações do Mês do Meio Ambiente , instalou na Praça Nilo Peçanja uma lixeira exclusiva para receber os papéis adesivos que sobram das colagens.

O objetivo é impedir que esses resíduos sejam descartados no chão ou misturados ao lixo comum, preservando a limpeza dos espaços públicos e incentivando a população a adotar o descarte correto. A iniciativa surge a partir da observação frequente de que, durante as trocas de figurinhas - um evento que reúne crianças, jovens e adultos em torno de um hobby coletivo - grande quantidade de papel adesivo acabava sendo jogada de maneira inadequada, gerando poluição visual e ambiental.

O secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, destacou que a ação visa tornar a diversão da Copa também um momento de educação ambiental. Segundo ele, pequenos gestos como colocar papéis em um recipiente apropriado podem gerar impactos positivos para a cidade e para o planeta. A resposta da comunidade tem sido muito favorável.

Moradora da cidade e mãe do pequeno Lorenzo, Bruna Bronzato elogiou a medida, ressaltando que seu filho já demonstra preocupação em não jogar lixo nas vias públicas. O pai, Leonardo Bronzato, reforçou que a iniciativa reúne duas dimensões importantes: o lazer familiar e a prática da reciclagem, ajudando a formar hábitos conscientes desde a infância. A prefeita Katia Miki reforçou que a proposta evidencia como atitudes simples podem contribuir para a construção de uma cidade mais sustentável.

Ela convidou toda a população a participar e divulgar a iniciativa, aproveitando o clima de união provocado pela Copa para ampliar a conscientização sobre a necessidade de cuidar dos recursos naturais. A Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade ressaltou que o engajamento dos cidadãos é essencial para o sucesso do projeto, esperando que a prática se espalhe para outros locais de reunião e eventos da comunidade.

A expectativa é que a ação incentive hábitos mais responsáveis, demonstrando que pequenas atitudes podem gerar grandes resultados para a preservação ambiental e para a qualidade de vida dos moradores de Barra do Piraí. Além da lixeira específica, a secretaria tem promovido campanhas informativas nas escolas e nas redes sociais, explicando o processo de reciclagem dos papéis adesivos e orientando sobre a importância de separar corretamente os resíduos.

Com essas medidas, o município pretende consolidar um modelo de gestão de resíduos que sirva de referência para outras cidades da região, mostrando que a conscientização ambiental pode ser integrada ao cotidiano de forma prática e lúdica

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Reciclagem Copa Do Mundo Barra Do Piraí Consciência Ambiental Papéis Adesivos

 

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