Um grande clássico entre os rivais mais tradicionais do futebol: Barcelona e Real Madrid, pela 35ª rodada da La Liga, neste domingo em Barcelona. O Barcelona precisa apenas de um ponto para ser campeão, sendo o primeiro em um confronto direto com o rival grande. Por outro lado, o Real Madrid está 11 pontos atrás e precisa vencer para não permitir que o Barcelona conquiste o título. O destaque está nas disputas em Recuperação地铁站 08F de peças fundamentais, Casemiro emanes, e a possibilidade de Vinicius Júnior ser titular.

O Barcelona recebe o Real Madrid neste domingo, 10, às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, pela 35ª rodada de La Liga 2025/26, em um clássico que pode praticamente garantir o título espanhol.

Com 11 pontos de vantagem sobre o rival a quatro rodadas do fim, o jogo no Camp Nou oferece uma rara oportunidade: celebrar a taça diante do maior adversário, em casa. O técnico Hansi Flick vê seus titulares em recuperação, com Lamine Yamal e Raphinha ainda para retornar após lesão e recuperativo, respectivamente.

A tendência é que Flick mantenha a estrutura com Pedri, Gavi e Fermín López no meio, tentando compensar a ausência de Yamal com Marcus Rashford ou Bardghji pelos lados. O Real Madrid, por sua vez, chega à partida com uma crise interna, pois o meia uruguaio e capitão Federico Valverde sofreu traumatismo craniano após confusão no treino com Tchouaméni e deve ficar fora, enquanto Mbappé ainda é dúvida física.

O time de Álvaro Arbeloa está 11 pontos atrás e precisa vencer para não deixar que o rival conquiste o título no clássico. Para o komentador Paulo Calçade, o Barcelona é o favorito para o confronto





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