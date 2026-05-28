Barcelona negocia contratação de Julián Álvarez para substituir Lewandowski e já acerta com Anthony Gordon

O Barcelona iniciou conversas com o agente de Julián Álvarez para uma possível transferência na próxima janela. O Atlético de Madrid pede 150 milhões de euros. Além disso, o clube catalão já fechou a compra de Anthony Gordon por 70 milhões de euros.

O Barcelona está em negociações avançadas para contratar o atacante Julián Álvarez , do Atlético de Madrid, como reposição para a iminente saída de Robert Lewandowski.

Segundo o jornal espanhol Marca, o clube catalão já iniciou os contatos com o empresário do jogador e pretende intensificar as conversas nos próximos dias. Deco, diretor esportivo do Barcelona, reuniu-se com o agente de Álvarez na última quarta-feira, onde ficou clara a vontade mútua de chegar a um acordo. O jogador argentino, de 25 anos, já manifestou o desejo de vestir a camisa blaugrana na próxima temporada, o que aumenta as expectativas dos torcedores.

No entanto, o Atlético de Madrid não planeja facilitar a saída de um de seus principais ativos. Julián Álvarez tem contrato até junho de 2030 com os colchoneros, e o clube da capital espanhola deve exigir cerca de 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 882 milhões) para liberar o atacante. O Barcelona reconhece que a negociação será complexa, mas está disposto a tentar até o fechamento da janela de transferências.

A diretoria azul-grená acredita que o valor pode ser negociado, possivelmente incluindo jogadores ou parcelamento, mas o Atlético de Madrid demonstra pouca abertura para reduzir o pedido. Paralelamente, o Barcelona já acertou a chegada de seu primeiro reforço para a próxima temporada: o atacante inglês Anthony Gordon, proveniente do Newcastle. O clube desembolsou 70 milhões de euros (R$ 411 milhões) fixos, mais 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) em metas que podem ser alcançadas.

Gordon, de 23 anos, desembarca na Catalunha nesta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. A contratação do ponta direita visa dar mais opções ofensivas ao técnico Xavi Hernández, que busca recolocar o Barcelona na briga pela Champions League após uma temporada irregular. Com a possível saída de Lewandowski, que tem recebido propostas de clubes da Arábia Saudita e da MLS, o Barcelona prioriza a contratação de um centroavante de peso.

Julián Álvarez, que atua como referência no ataque do Atlético de Madrid, é visto como o nome ideal para liderar o ataque blaugrana nos próximos anos. Sua capacidade de finalização, movimentação e experiência em grandes clubes (passagem pelo Manchester City) o tornam um alvo desejado. A torcida aguarda ansiosamente os desdobramentos, enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para viabilizar a operação financeiramente.

A negociação por Álvarez, no entanto, esbarra nas dificuldades financeiras do Barcelona, que ainda precisa cumprir as regras de fair play financeiro de LaLiga. Para levantar fundos, o clube estuda a venda de alguns jogadores, como Ferran Torres e Raphinha, além de reduzir a folha salarial. A contratação de Gordon, por exemplo, foi possível após a saída de jogadores como Sergi Roberto e a renegociação de contratos.

O clube espera que as receitas com novos patrocínios e a venda de direitos de transmissão possam ajudar a equilibrar as contas. Enquanto isso, o Atlético de Madrid se prepara para uma possível saída de Álvarez, mas também busca alternativas no mercado. O técnico Diego Simeone conta com outros atacantes no elenco, como Antoine Griezmann e Ángel Correa, mas a perda de Álvarez seria significativa.

O clube colchonero, no entanto, está determinado a não vender o jogador por menos da multa rescisória, especialmente para um rival direto como o Barcelona. A novela promete se estender até o final da janela de transferências, com reviravoltas e ofertas que podem mudar o cenário. No Barcelona, a expectativa é de que a contratação de Julián Álvarez seja um marco para a reconstrução do time.

Ao lado de jovens talentos como Pedri, Gavi e Lamine Yamal, o argentino poderia formar um ataque de alto nível. Além disso, a chegada de Gordon adiciona velocidade e profundidade ao elenco. A diretoria azul-grená trabalha em silêncio para fechar as negociações, mas sabe que o sucesso depende de uma combinação de fatores financeiros e da vontade do jogador. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história no mercado de transferências do futebol europeu





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