Barcelona monitora Gabriel Veneno, atacante do Atlético Mineiro, e tem interesse em sua contratação

O atacante Gabriel Veneno, destaque das categorias de base do Atlético Mineiro, despertou o interesse de grandes clubes europeus, como o Barcelona, segundo o jornal AS da Espanha. O clube espanhol monitora de perto a situação do jovem e tem interesse em sua contratação, apesar das dificuldades financeiras. Gabriel Veneno, natural de Ilhéus, no litoral da Bahia, é visto como uma das principais promessas do futebol brasileiro e tem um estilo de jogo marcado pela velocidade e habilidade no drible, atuando principalmente pelo lado direito do campo. O Barcelona busca se antecipar e costurar um possível acordo com o Atlético Mineiro, pois o atacante ainda não pode se transferir imediatamente para o futebol europeu, a mudança só seria possível a partir de julho do próximo ano, quando completa 18 anos.

O atacante Gabriel Veneno , destaque das categorias de base do Atlético Mineiro , despertou o interesse de grandes clubes europeus, como o Barcelona , segundo o jornal AS da Espanha.

O clube espanhol monitora de perto a situação do jovem e tem interesse em sua contratação, apesar das dificuldades financeiras. Gabriel Veneno, natural de Ilhéus, no litoral da Bahia, é visto como uma das principais promessas do futebol brasileiro e tem um estilo de jogo marcado pela velocidade e habilidade no drible, atuando principalmente pelo lado direito do campo.

O Barcelona busca se antecipar e costurar um possível acordo com o Atlético Mineiro, pois o atacante ainda não pode se transferir imediatamente para o futebol europeu, a mudança só seria possível a partir de julho do próximo ano, quando completa 18 anos





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