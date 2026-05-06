Barcelona de Guayaquil vence Boca Juniors em jogo truncado e mantém sonho da classificação na Libertadores

O Barcelona de Guayaquil derrotou o Boca Juniors por 1 a 0 em um jogo marcado por expulsões e tensão, mantendo-se na briga pelo Grupo D da Conmebol Libertadores. O gol de Héctor Villalba foi decisivo, enquanto o Boca Juniors desperdiçou a chance de liderar o grupo.

O Barcelona de Guayaquil conquistou uma vitória crucial na noite desta terça-feira (05) ao superar o Boca Juniors por 1 a 0 na fase de grupos da Conmebol Libertadores .

O jogo, disputado no Estádio Monumental, foi marcado por intensa tensão e dois cartões vermelhos, um para cada equipe, que deixaram os times com dez jogadores ainda no primeiro tempo. O gol decisivo veio aos 74 minutos, quando Héctor Villalba, que havia entrado no segundo tempo, aproveitou uma assistência de Jhonny Quiñónez para marcar o único gol da partida. O resultado deixou o Grupo D ainda mais acirrado, com Universidad Católica, Boca Juniors e Barcelona empatados com seis pontos cada.

A partida começou com um ritmo acelerado e nervoso, mas sem grandes chances de gol. Aos 32 minutos, o meio-campista Santiago Ascacíbar, do Boca Juniors, foi expulso após uma revisão do VAR por envolvimento em uma briga. A vantagem numérica do Barcelona durou pouco, pois aos 51 minutos, Milton Céliz também recebeu o cartão vermelho, equilibrando novamente as forças em campo.

Além das expulsões, o Boca Juniors ainda perdeu o goleiro Leandro Brey aos 22 minutos devido a uma lesão, sendo substituído por Javier García. Apesar das dificuldades, o time argentino conseguiu segurar o empate sem gols até o intervalo, graças a boas atuações defensivas de Lautaro Di Lollo e Ayrton Costa. Na segunda etapa, as substituições foram decisivas. Héctor Villalba, que entrou no lugar de Jhonny Quiñónez, aproveitou uma jogada rápida do Barcelona para marcar o gol da vitória.

O time argentino reagiu com pressa e chegou a marcar um gol com Milton Giménez aos 92 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento. Nos minutos finais, o goleiro do Barcelona fez defesas espetaculares em chutes de Alan Velasco e Leandro Paredes, garantindo os três pontos para a equipe equatoriana.

Com o resultado, o Barcelona de Guayaquil mantém suas chances de classificação, enquanto o Boca Juniors perde a oportunidade de assumir a liderança do grupo e enfrenta uma pressão maior nas próximas rodadas da competição. A partida foi truncada, mas a vitória sorriu para os donos da casa, que agora olham para as próximas partidas com mais confiança





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