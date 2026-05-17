Barcelona 1 - 0 Real Betis: Highlights, Goal & Substitutions

Barcelona and Real Betis played in a competitive match in Spain on April 15, 2023. The match ended with a score of 1-0 in favor of Barcelona.

Falta cometida por Jules Koundé ( Barcelona ). Impedimento, Real Betis . Abde Ezzalzouli tentou um passe em profundidade que encontrou Álvaro Fidalgo em posição irregular. Finalização defendida ao ângulo superior direito.

Abde Ezzalzouli (Real Betis) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Giovani Lo Celso. Impedimento, Real Betis. Giovani Lo Celso tentou um passe em profundidade que encontrou Junior Firpo em posição irregular.

Sofyan Amrabat (Real Betis) sofre uma falta no campo adversário. Gol! Barcelona 1, Real Betis 0. Raphinha (Barcelona) Gol de falta com um finalização com o pé esquerdo no canto inferior esquerdo.

Falta cometida por Junior Firpo (Real Betis). Impedimento, Real Betis. Álvaro Fidalgo tentou um passe em profundidade que encontrou Antony em posição irregular. Impedimento, Barcelona.

Fermín López tentou um passe em profundidade que encontrou João Cancelo em posição irregular. Escanteio, Barcelona. Cedido por Álvaro Valles. Finalização defendida em direção ao centro do gol.

Raphinha (Barcelona) finalização com o pé direito do lado direito da área. Assistência de Gavi. Oportunidade perdida Fermín López (Barcelona), finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Impedimento, Barcelona.

Pedri tentou um passe em profundidade que encontrou Robert Lewandowski em posição irregular. Giovani Lo Celso (Real Betis) sofre uma falta no campo defensivo. Finalização defendida em direção ao centro do gol. Fermín López (Barcelona) finalização com o pé direito do lado esquerdo da área.

Assistência de Robert Lewandowski. Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Raphinha (Barcelona) finalização com o pé esquerdo do lado direito da área. Assistência de Pedri. Intro: Finale. Gavi (Barcelona) sofre uma falta na lateral direita





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