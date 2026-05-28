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Banqueiro sinaliza que ainda vai insistir em acordo de contenção de danos

Política News

Banqueiro sinaliza que ainda vai insistir em acordo de contenção de danos
BanqueiroAcordoContenção De Danos
📆5/28/2026 7:30 AM
📰JornalOGlobo
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O banqueiro sinalizou que ainda vai insistir em uma versão de contenção de danos de um acordo, apesar da negativa da Polícia Federal. A expectativa é que algumas informações adicionais sejam suficientes para que a PGR feche a delação.

O banqueiro sinalizou a pessoas de confiança que, mesmo com a negativa da Polícia Federal diante da primeira proposta que apresentou, ainda vai insistir em uma versão de contenção de danos de um acordo.

Existe a expectativa em parte do entorno de Vorcaro que algumas informações adicionais já sejam suficientes para que a PGR feche a delação. Outra ala ligada a Vorcaro, que inclui familiares, no entanto, tem defendido que o banqueiro apresente uma proposta muito mais robusta, com detalhes de sua relação com personalidades de todas as esferas de poder. O banqueiro mostrou resistência em falar, sobretudo, daqueles que considera amigos próximos, como o senador e ex-ministro da Casa Civil Ciro Nogueira (PP-PI).

A investigação da PF apontou o pagamento de uma mesada de R$ 500 mil para Nogueira, além de despesas de luxo em troca de uma atuação política para defender interesses do Banco Master. Hoje, o fator que mais tem pressionado o banqueiro é a possibilidade de voltar para a cela de passagem da Superintendência da PF de Brasília depois de ter tido o acordo rejeitado pela corporação.

O espaço tinha a pior estrutura de todas as celas por onde Vorcaro passou até agora. Agora, ele está detido novamente na sala de Estado-Maior que ocupava antes

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Banqueiro Acordo Contenção De Danos PGR Delação

 

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