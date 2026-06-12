Clube centenário do Rio de Janeiro possui conexões com Marrocos, Haiti, Escócia e Seleção Brasileira, seus adversários no Grupo C do Mundial. Desde a introdução do futebol no país até excursões internacionais e jogadores de destaque, o Bangu vive uma singular coincidência nesta Copa.
O Brasil dá o pontapé inicial na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, dia 13, contra o Marrocos , em busca do hexacampeonato. Enquanto a Seleção Brasileira inicia sua trajetória no Grupo C, um clube tradicional da Zona Oeste do Rio de Janeiro tem motivos especiais para acompanhar cada jogo da chave: o Bangu Atlético Clube possui ligações históricas com todos os adversários brasileiros na fase de grupos.
Com mais de um século de existência, o Alvirrubro acumula episódios que atravessam continentes e gerações, conectando-se diretamente a Marrocos, Haiti, Escócia e à própria Seleção Brasileira. Essas conexões surgiram desde os primórdios do futebol no país, passando por excursões internacionais memoráveis e jogadores que vestiram a camisa banguense e também defenderam suas seleções nacionais.
A história do Bangu está intrinsecamente ligada à difusão do esporte no Brasil, com raízes escoceses que remontam ao final do século XIX, e se estende até os dias atuais com a presença de atletas haitianos de destaque. Cada confronto do Brasil no Grupo C, portanto, resgata capítulos importantes da trajetória do clube, transformando a disputa mundial em uma viagem pela memória alvirrubra.
O clube enfrentou ao longo de sua história 33 seleções nacionais de diferentes continentes, um feito raro entre os clubes brasileiros, conforme destacou o historiador Carlos Molinari. Esses amistosos e jogos oficiosos ocorriam numa época em que as excursões ao exterior eram essenciais para a saúde financeira dos times, e o Bangu, com seus resultados positivos, construiu um legado singular.
Da introdução do futebol por Thomas Donohoe ao gol mais bonito do Campeonato Carioca marcado pelo haitiano Garrinsha, passando por empates e vitórias sobre a Seleção Brasileira em preparações para Copas, o Bangu提供 um elo entre o presente e o passado do futebol mundial. Essa coincidência transforma o Grupo C em um verdadeiro painel da história do clube, que agora torce pelo Brasil mas também revive suas próprias glórias a cada partida
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