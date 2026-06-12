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Bangu tem ligações históricas com todos os adversários do Brasil na Copa de 2026

Esportes News

Bangu tem ligações históricas com todos os adversários do Brasil na Copa de 2026
BanguCopa Do Mundo 2026Seleção Brasileira
📆6/12/2026 1:21 PM
📰Lance!
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Clube centenário do Rio de Janeiro possui conexões com Marrocos, Haiti, Escócia e Seleção Brasileira, seus adversários no Grupo C do Mundial. Desde a introdução do futebol no país até excursões internacionais e jogadores de destaque, o Bangu vive uma singular coincidência nesta Copa.

O Brasil dá o pontapé inicial na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, dia 13, contra o Marrocos , em busca do hexacampeonato. Enquanto a Seleção Brasileira inicia sua trajetória no Grupo C, um clube tradicional da Zona Oeste do Rio de Janeiro tem motivos especiais para acompanhar cada jogo da chave: o Bangu Atlético Clube possui ligações históricas com todos os adversários brasileiros na fase de grupos.

Com mais de um século de existência, o Alvirrubro acumula episódios que atravessam continentes e gerações, conectando-se diretamente a Marrocos, Haiti, Escócia e à própria Seleção Brasileira. Essas conexões surgiram desde os primórdios do futebol no país, passando por excursões internacionais memoráveis e jogadores que vestiram a camisa banguense e também defenderam suas seleções nacionais.

A história do Bangu está intrinsecamente ligada à difusão do esporte no Brasil, com raízes escoceses que remontam ao final do século XIX, e se estende até os dias atuais com a presença de atletas haitianos de destaque. Cada confronto do Brasil no Grupo C, portanto, resgata capítulos importantes da trajetória do clube, transformando a disputa mundial em uma viagem pela memória alvirrubra.

O clube enfrentou ao longo de sua história 33 seleções nacionais de diferentes continentes, um feito raro entre os clubes brasileiros, conforme destacou o historiador Carlos Molinari. Esses amistosos e jogos oficiosos ocorriam numa época em que as excursões ao exterior eram essenciais para a saúde financeira dos times, e o Bangu, com seus resultados positivos, construiu um legado singular.

Da introdução do futebol por Thomas Donohoe ao gol mais bonito do Campeonato Carioca marcado pelo haitiano Garrinsha, passando por empates e vitórias sobre a Seleção Brasileira em preparações para Copas, o Bangu提供 um elo entre o presente e o passado do futebol mundial. Essa coincidência transforma o Grupo C em um verdadeiro painel da história do clube, que agora torce pelo Brasil mas também revive suas próprias glórias a cada partida

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Bangu Copa Do Mundo 2026 Seleção Brasileira Marrocos Haiti Escócia Futebol Amistosos Internacionais

 

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