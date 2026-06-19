Bangladeshis Show Love for Brazil's Football Team Despite Geographical Barriers

The love for the Brazilian football team transcends geographical boundaries, with journalists in Bangladesh wearing Brazilian jerseys on telejornais, even though they are thousands of kilometers away. The passion for the Brazilian team is evident during the Copa do Mundo, with presenters from Somoy TV showing their support for the Brazilian team. On social media, netizens express their admiration for the global and timeless impact of Brazil in football. The Brazilian team and football have broken all geographical barriers in Bangladesh, a country located in the south of Asia. The population, which has long been passionate about the Amarelinha, demonstrated their love once again on the day Brazil played Haiti in the second round of Group C in the World Cup. In a program broadcast on the sixth, an anchor from a Bangladeshi television channel conducted a program wearing the jersey of the Brazilian team.
Em Bangladesh , o amor pela seleção brasileira de futebol ultrapassa fronteiras, com jornalistas usando camisas do Brasil em telejornais, mesmo estando a mais de 15 mil quilômetros de distância.
Durante a Copa do Mundo, apresentadores da Somoy TV exibem a paixão pelo futebol brasileiro. Nas redes sociais, internautas reagem ao apoio bangladeshiano, destacando o impacto global e atemporal do Brasil no futebol. O clima de Copa do Mundo mexe, literalmente, com o mundo inteiro. Em Bangladesh, país localizado no sul da Ásia, a seleção brasileira e o futebol quebraram todas as barreiras geográficas possíveis.
A população, que há muito tempo é apaixonada pela Amarelinha, demonstrou esse amor mais uma vez nesta sexta, dia em que o Brasil enfrenta o Haiti pela segunda rodada do grupo C, no Mundial. Em programa veiculado nesta sexta, apresentadora de telejornal de Bangladesh conduz programa com a camisa da seleção brasileira. Durante uma passagem ao vivo, um repórter da mesma emissora fala sobre um campeonato de cricket com a camisa da seleção.
Em outras passagens, a emissora mostra torcedores da seleção brasileira no país e faz mais comentários sobre a partida desta sexta. É importante destacar que Bangladesh fica a mais de 15 mil quilômetros de distância do Brasil, uma paixão que realmente rompe fronteiras
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