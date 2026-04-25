Bandeira Tarifária Amarela em Maio: Contas de Luz Aumentam R$ 1,885 por 100 kWh

A Aneel anunciou a bandeira tarifária amarela para o mês de maio devido à menor geração hidrelétrica e ao aumento do uso de termelétricas, elevando o custo da energia para os consumidores. A agência orienta o consumo consciente para evitar desperdícios.

A Agência Nacional de Energia Elétrica ( Aneel ) anunciou a adoção da bandeira tarifária amarela para o mês de maio, o que implicará um aumento de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Essa decisão reflete a transição do país para o período de menor pluviosidade, resultando em uma diminuição na geração de energia hidrelétrica e, consequentemente, na necessidade de acionar usinas termelétricas, que possuem um custo operacional significativamente mais elevado. A Aneel enfatiza a importância do consumo consciente de energia por parte dos cidadãos e empresas, visando evitar desperdícios e garantir a sustentabilidade do setor elétrico.

A agência ressalta que o sistema de bandeiras tarifárias, implementado em 2015, é uma ferramenta transparente que permite aos consumidores acompanharem as condições de geração de energia em tempo real, possibilitando uma maior compreensão dos fatores que influenciam o custo da eletricidade. A mudança para a bandeira amarela ocorre após um período de quatro meses – de janeiro a abril – em que a bandeira verde esteve em vigor, indicando condições favoráveis para a geração de energia.

A redução das chuvas no Sudeste, região que abriga os principais reservatórios do país, é o principal fator responsável pela diminuição da capacidade de geração hidrelétrica. Essa situação, combinada com a incerteza em relação ao fenômeno El Niño e suas possíveis consequências para o regime de chuvas nos próximos meses, aumenta o risco de que a bandeira tarifária seja elevada para o patamar vermelho ainda no segundo semestre.

Especialistas do setor, como Sérgio Pataca, coordenador de Mercado de Energia da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), alertam para a necessidade de monitoramento constante das condições hidrológicas e climáticas, a fim de antecipar possíveis cenários de crise e adotar medidas preventivas. O impacto da bandeira amarela se estende a todos os consumidores cativos das distribuidoras de energia, com exceção daqueles localizados em sistemas isolados.

Para as indústrias, o aumento no custo da energia representa um desafio adicional, uma vez que a eletricidade é um insumo essencial para seus processos produtivos. A elevação da tarifa pode afetar a competitividade das empresas e, em última instância, o preço dos produtos e serviços oferecidos ao consumidor final.

A Aneel, por sua vez, reforça a importância de que as empresas adotem medidas de eficiência energética, como a modernização de equipamentos e a otimização de processos, a fim de reduzir o consumo de energia e minimizar o impacto da bandeira amarela em seus custos operacionais. Além disso, a agência incentiva a utilização de fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, como alternativa para diversificar a matriz energética e reduzir a dependência de fontes mais caras e poluentes.

A situação atual demonstra a vulnerabilidade do sistema elétrico brasileiro às variações climáticas e a importância de investimentos em infraestrutura e em fontes de energia alternativas para garantir um fornecimento de energia confiável e sustentável





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