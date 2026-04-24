Bandeira Tarifária Amarela em Maio: Contas de Luz Aumentam

A Aneel anunciou que a bandeira tarifária para o mês de maio será amarela, resultando em um aumento de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. A medida se deve à redução das chuvas e ao acionamento de usinas termelétricas.

A Agência Nacional de Energia Elétrica ( Aneel ) anunciou nesta sexta-feira, dia 24, a alteração da bandeira tarifária para o mês de maio, passando para o nível amarelo.

Essa mudança implica um aumento nos custos da energia elétrica para os consumidores em todo o país. A partir do próximo mês, será adicionado um custo extra de R$ 1,885 a cada 100 kWh (quilowatt-hora) consumidos. A decisão da Aneel reflete uma preocupante diminuição no volume de chuvas durante a transição do período chuvoso para a estação seca, impactando diretamente a capacidade de geração de energia hidrelétrica, que é a principal fonte de eletricidade no Brasil.

Com a redução da disponibilidade de água nos reservatórios, torna-se necessário acionar usinas termelétricas, que utilizam combustíveis fósseis e, consequentemente, possuem um custo de geração significativamente mais elevado. Essa é a primeira vez em 2026 que a bandeira tarifária é alterada. Nos primeiros quatro meses do ano, a bandeira permaneceu no patamar verde, indicando condições favoráveis para a geração de energia e, portanto, custos mais baixos para os consumidores.

A mudança para a bandeira amarela sinaliza um alerta para a necessidade de atenção e adaptação por parte dos consumidores, tanto em relação aos seus hábitos de consumo quanto ao planejamento financeiro. A Aneel enfatiza a importância de que os consumidores adotem práticas de consumo consciente, buscando evitar desperdícios e contribuindo para a sustentabilidade do setor elétrico.

A agência reguladora sugere a utilização eficiente de aparelhos elétricos, a substituição de lâmpadas incandescentes por modelos mais econômicos, como as de LED, e a atenção ao consumo de energia em horários de pico, quando a demanda é maior e os custos tendem a ser mais altos. Alan Henn, CEO da Voltera, empresa especializada em soluções de energia, ressalta que os consumidores que não possuem liberdade de escolha de fornecedor (consumidores cativos) devem reavaliar o impacto da energia elétrica em seus orçamentos.

Henn alerta para a possibilidade de que as bandeiras tarifárias continuem a oscilar entre os níveis amarelo e vermelho ao longo do ano, o que pode resultar em um aumento ainda maior nos gastos com energia. Essa instabilidade é motivada pela incerteza em relação às condições climáticas e à disponibilidade de recursos hídricos.

A Voltera oferece soluções para que os consumidores possam monitorar seu consumo de energia, identificar oportunidades de economia e, em alguns casos, migrar para o mercado livre de energia, onde podem negociar melhores condições com os fornecedores. Sérgio Pataca, coordenador de mercado de energia da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), confirma que o anúncio da Aneel reflete uma mudança significativa no cenário hidrológico do país.

A entrada no período seco, especialmente na região Sudeste, onde estão localizados os principais reservatórios de água, limita a capacidade de recuperação dos níveis e começa a pressionar os custos de geração de energia. A Fiemg destaca que o quadro climático permanece incerto, sem uma confirmação definitiva da ocorrência do fenômeno El Niño, o que aumenta a imprevisibilidade em relação ao comportamento das chuvas nos próximos meses.

A ausência de previsibilidade climática dificulta o planejamento e a tomada de decisões no setor elétrico. Pataca adverte que a combinação desses fatores eleva o risco de acionamento de usinas termelétricas mais caras e, consequentemente, a possibilidade de que a bandeira tarifária seja elevada para o patamar vermelho já no início do segundo semestre.

A Fiemg defende a necessidade de investimentos em infraestrutura para diversificar a matriz energética brasileira, reduzir a dependência de fontes hídricas e aumentar a segurança do abastecimento de energia. A organização também enfatiza a importância de políticas públicas que incentivem a eficiência energética e a geração distribuída, como a energia solar, para reduzir a demanda por energia e diminuir os custos para os consumidores





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