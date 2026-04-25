Bandeira Tarifária Amarela em Maio: Conta de Luz Terá Acréscimo

A Aneel anunciou que a bandeira tarifária será amarela em maio, resultando em um aumento de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos devido à redução das chuvas e ao acionamento de usinas termelétricas.

A Agência Nacional de Energia Elétrica ( Aneel ) anunciou a mudança da bandeira tarifária para o nível amarelo em maio, o que inevitavelmente resultará em um aumento no valor da conta de luz para os consumidores em todo o país.

Essa alteração implica a cobrança de um adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh (quilowatt-hora) consumidos. Até o mês de abril, a bandeira verde esteve em vigor, proporcionando aos consumidores um alívio financeiro com a ausência de custos adicionais, em virtude das condições climáticas favoráveis que permitiram uma geração de energia eficiente e abundante.

A transição para a bandeira amarela é uma consequência direta da diminuição das chuvas observada na transição entre o período chuvoso e o período seco, um fenômeno natural que impacta significativamente a capacidade de geração de energia hidrelétrica, a principal fonte de energia do Brasil. Com a redução do volume de água nos reservatórios, torna-se necessário acionar as usinas termelétricas, que, embora garantam o fornecimento de energia, possuem um custo de produção mais elevado, o que se reflete diretamente no preço final para o consumidor.

A manutenção da bandeira verde durante os primeiros quatro meses do ano corrente demonstrou a eficácia do sistema de bandeiras tarifárias em refletir as condições reais de geração de energia no país. Implementado pela Aneel em 2015, esse sistema inovador permite que os consumidores acompanhem de perto as variações nas condições de geração, incentivando a adoção de hábitos de consumo mais conscientes e responsáveis.

A Aneel enfatiza que, com a ativação da bandeira amarela, é fundamental que os consumidores redobrem a atenção no uso da energia elétrica, evitando desperdícios e contribuindo para a sustentabilidade do setor elétrico. O impacto dessa mudança não se limita apenas às residências, afetando também os custos das empresas, especialmente da indústria, que depende da energia elétrica como um dos seus principais insumos.

A elevação dos custos de produção pode comprometer a competitividade das empresas e impactar a economia como um todo. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) expressou preocupação com o anúncio, destacando a importância de medidas para mitigar os efeitos da bandeira amarela. Sérgio Pataca, coordenador de Mercado de Energia da Fiemg, ressaltou que a mudança para a bandeira amarela confirma uma tendência de alteração no cenário hidrológico do país.

A entrada no período seco, especialmente na região Sudeste, onde estão localizados os principais reservatórios de água, limita a capacidade de recuperação dos níveis dos reservatórios e exerce pressão sobre os custos de geração de energia. A incerteza climática, com a ausência de uma confirmação definitiva do fenômeno El Niño, agrava ainda mais a situação, dificultando a previsão do comportamento das chuvas nos próximos meses.

Pataca alerta para o risco de acionamento de usinas termelétricas mais caras, o que poderia levar à elevação da bandeira para o patamar vermelho já no início do segundo semestre. Para evitar essa situação, é crucial que o governo e o setor elétrico adotem medidas para diversificar a matriz energética, investir em fontes renováveis e promover a eficiência energética. A conscientização dos consumidores também desempenha um papel fundamental na redução do consumo e na preservação dos recursos hídricos.

A Aneel disponibiliza informações detalhadas sobre o sistema de bandeiras tarifárias em seu site, permitindo que os consumidores acompanhem as condições de geração e adotem medidas para economizar energia





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