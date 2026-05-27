Banco Inter se destaca em rankings globais e nacionais de inovação financeira

O Banco Inter foi reconhecido no ranking World's Best Banks 2026 da Forbes, no levantamento da CNBC e Statista, e no Prêmio Consumidor Moderno, destacando-se como um dos melhores neobancos do Brasil.

O Banco Inter , um dos principais neobancos do Brasil, continua a colher frutos de sua estratégia de inovação digital e foco no cliente. Recentemente, a instituição foi incluída em três importantes rankings que reforçam sua posição de destaque no mercado financeiro nacional e internacional.

A seleção para essas premiações considerou critérios como qualidade dos serviços, satisfação dos clientes, inovação tecnológica e solidez financeira. O Inter opera como neobanco desde sua fundação, oferecendo serviços bancários exclusivamente digitais por meio de dispositivos móveis e computadores, sem a necessidade de agências físicas. Essa abordagem tem se mostrado eficiente para atender às demandas de um público cada vez mais conectado e exigente.

No ranking World's Best Banks 2026, elaborado pela Forbes, o Inter marcou seu oitavo ano consecutivo na lista, conquistando a segunda colocação no Brasil. A premiação global é baseada em parâmetros rigorosos que avaliam o desempenho dos bancos em diversos aspectos, incluindo a experiência digital e a confiança dos consumidores.

Além disso, o Inter foi destacado em uma pesquisa global realizada pela CNBC e pela Statista, que analisou mais de 2 mil fintechs ao redor do mundo. As soluções digitais, acessíveis e eficientes oferecidas pelo banco foram determinantes para sua seleção nesse ranking, que reconhece as melhores instituições financeiras digitais. O levantamento considerou fatores como usabilidade dos aplicativos, variedade de produtos, taxas competitivas e suporte ao cliente. Outro reconhecimento importante veio do Prêmio Consumidor Moderno de 2026, na categoria Neobancos.

Essa premiação tem como finalidade reconhecer empresas que se destacam pela qualidade no relacionamento com clientes no Brasil, valorizando práticas que unem inovação, impacto positivo, mensuração de resultados e a consolidação de uma cultura centrada no cliente. O Inter foi o grande vencedor de sua categoria, demonstrando que sua abordagem digital e humanizada está alinhada com as expectativas dos consumidores modernos.

A empresa investe continuamente em ferramentas de atendimento personalizado, como chatbots inteligentes e canais de suporte 24 horas, além de promover iniciativas de educação financeira. É importante ressaltar que o Inter opera como neobanco e instituição financeira no Brasil sob a rigorosa regulação do Banco Central do Brasil (Bacen). Inclusive, a empresa está atenta às novas normas e escopo regulatório que entraram em vigor em setembro de 2025, garantindo conformidade e segurança para seus clientes.

Além disso, o banco tem investido em novas funcionalidades, como o lançamento de opções de cripto em seu Super App, ampliando as possibilidades de investimento e gestão financeira para os usuários. Essas inovações refletem o compromisso do Inter em oferecer soluções completas que vão além dos serviços bancários tradicionais, abrangendo áreas como investimentos, seguros e cartões de crédito. Com esses prêmios e reconhecimentos, o Banco Inter consolida sua posição como um dos protagonistas da transformação digital no setor financeiro brasileiro.

A combinação de tecnologia de ponta, atendimento personalizado e compromisso com a regulação faz do Inter uma referência para outros neobancos e instituições tradicionais que buscam se reinventar na era digital. O futuro do banco parece promissor, com planos de continuar inovando e expandindo sua base de clientes, sempre com o foco em oferecer soluções que simplifiquem a vida financeira das pessoas.

A trajetória do Inter demonstra como a digitalização pode democratizar o acesso a serviços financeiros de qualidade, beneficiando milhões de brasileiros





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