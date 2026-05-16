Banco espanhol eleva IPCA para 2026 e elevou a taxa de juros para 13,25%

O banco espanhol ajustou significativamente a previsão para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) em 2026, passando de 4,5% ao teto para 5,1%, em meio a um cenário econômico e de inflação desafiador. O banco também incluiu medidas fiscais adicionais para conter a inflação e pressionar a trajetória da Selic no curto e médio prazo.

O banco espanhol ajustou significativamente a sua projeção para a taxa de juros fundamental, passando de 4,5% ao teto para 5,1% até 2026, em meio a um cenário de inflação crescente impulsionada por ascendentes preços do Brent e pelos riscos de desaceleração da desaceleração da economia global.

O banco também incluiu medidas fiscais adicionais para conter a inflação, aumentando a incerteza no curto e médio prazo. As expectativas de inflação global e as Pressões de deflação também estão subindo, pressionando a trajetória da Selic no Brasil. O Morgan Stanley destaca que a duração do choque energético global é determinante para o comportamento da inflação no curto e médio prazo, e que o petróleo pode permanecer próximo de US$ 90 ou até avançar em cenários mais extremos.

O banco Goldman Sachs projetou uma taxa de juros de 13,25% para 2026, mas com um risco altista em relação à alta da inflação





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