Banco do Brasil renegocia mais de R$ 430 milhões em dívidas em dois dias com o Novo Desenrola

O Banco do Brasil anunciou a renegociação de mais de R$ 430 milhões em dívidas em apenas dois dias, com destaque para o programa Novo Desenrola, que beneficia famílias, microempresas e agricultores familiares. O governo federal está investindo até R$ 15 bilhões em garantias para reduzir juros e aliviar o endividamento da população.

O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira (8) que renegociou mais de R$ 430 milhões em dívidas de seus clientes em apenas dois dias de operação, com cerca de metade desse valor vinculada ao Novo Desenrola , programa do governo federal direcionado a famílias, micro e pequenas empresas e agricultores familiares.

Segundo o banco, foram renegociados R$ 10,4 milhões em 12.614 operações para clientes pessoa física que atendem às condições do programa, lançado no início da semana. Além disso, o BB informou que foram realizadas 1.611 operações para 1,6 mil empresas no âmbito do Desenrola Empresas, nas linhas Pronampe e Procred, totalizando um desembolso de R$ 202,8 milhões.

O banco também destacou que está oferecendo condições diferenciadas para clientes que não fazem parte do programa, com 22.258 operações renegociadas nesse público, somando mais R$ 219,6 milhões. O governo estima utilizar até R$ 15 bilhões em garantias da União para viabilizar juros mais baixos aos devedores. A iniciativa, que ficará aberta por 90 dias, é uma resposta aos altos níveis de endividamento da população.

O Novo Desenrola busca facilitar a renegociação de dívidas para aliviar a pressão financeira sobre os brasileiros, especialmente em um momento de alta inflação e desemprego. O Banco do Brasil reforçou seu compromisso em apoiar os clientes nesse processo, oferecendo flexibilidade e taxas mais acessíveis. A expectativa é que o programa ajude a reduzir o endividamento excessivo e estimule a retomada do consumo no país





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