Banco do Brasil Lança Conta Digital Internacional em Portugal

Clientes do Banco do Brasil agora podem abrir uma conta bancária em Portugal de forma totalmente digital, diretamente do Brasil, facilitando transações financeiras internacionais e investimentos no exterior.

O Banco do Brasil revolucionou a forma como seus clientes podem gerenciar finanças internacionais, lançando a Conta Digital do BB Portugal , uma solução inovadora que permite a abertura de uma conta bancária em Portugal diretamente do Brasil, sem a necessidade de deslocamento ou procedimentos complexos.

A facilidade de acesso é um dos grandes diferenciais, com a possibilidade de abertura tanto pelo aplicativo do banco quanto através do WhatsApp, no número (61 4004-0001). Esta iniciativa responde a uma crescente demanda de brasileiros que buscam alternativas para movimentar recursos no exterior, seja para fins de moradia, investimento, negócios ou simplesmente para diversificar seus ativos financeiros.

A Conta Digital do BB Portugal simplifica significativamente o processo de acesso a serviços bancários internacionais, eliminando barreiras burocráticas e oferecendo uma experiência digital completa e segura. A abertura da conta é realizada integralmente online, seguindo rigorosos padrões de segurança e em total conformidade com a legislação europeia. O processo envolve etapas de validação de dados pessoais, biometria facial, envio de documentos comprobatórios e assinatura digital do contrato, garantindo a autenticidade e a proteção das informações do cliente.

Uma vez aprovada, a conta permite a movimentação de recursos em diversas moedas, com destaque para o euro e o dólar, facilitando transações comerciais e financeiras internacionais. Os clientes podem realizar transferências dentro da Europa através do sistema SEPA, enviar e receber valores em diferentes moedas, investir em produtos financeiros no exterior e utilizar um cartão de débito em euro para compras e saques fora do Brasil.

A integração com o aplicativo do Banco do Brasil permite o acompanhamento unificado das finanças, tanto no Brasil quanto em Portugal, proporcionando uma visão clara e completa da situação financeira do cliente. A disponibilidade inicial da conta é direcionada aos clientes de alta renda, segmentos Private e Estilo, mas o Banco do Brasil planeja expandir o acesso para não clientes e para um público mais amplo em breve.

O público-alvo principal inclui indivíduos com dupla cidadania, residentes ou futuros residentes na Europa, empresários com negócios no exterior e investidores que buscam diversificar seus portfólios em moeda estrangeira. A expansão futura do serviço visa atender a uma demanda crescente e consolidar a posição do Banco do Brasil como um parceiro estratégico para brasileiros com interesses internacionais.

Um dos aspectos mais relevantes da Conta Digital do BB Portugal é o suporte personalizado oferecido por um gerente dedicado, que auxilia o cliente na administração de seus recursos e investimentos no exterior. Este acompanhamento individualizado garante que o cliente tenha acesso a informações e orientações especializadas, otimizando suas decisões financeiras e maximizando seus resultados.

Segundo Francisco Lassalvia, vice-presidente do Banco do Brasil, esta iniciativa reforça a estratégia internacional da instituição e demonstra o compromisso em atender às necessidades de seus clientes em um cenário globalizado. A presença do Banco do Brasil em Portugal remonta a 1972, através de sua subsidiária europeia, e o país é considerado estratégico devido à sua forte ligação econômica com o Brasil e à significativa comunidade brasileira residente.

A nova conta digital representa um avanço significativo na atuação internacional do banco, oferecendo uma alternativa mais acessível e eficiente para quem busca serviços financeiros no exterior. Ao eliminar a necessidade de abrir uma conta bancária em Portugal presencialmente, o Banco do Brasil simplifica o processo e reduz os custos para seus clientes, tornando o acesso a serviços financeiros internacionais mais democrático e conveniente.

A Conta Digital do BB Portugal é, portanto, uma solução inovadora que combina tecnologia, segurança e atendimento personalizado para atender às necessidades de um público cada vez mais conectado e globalizado





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