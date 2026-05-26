Banco condenado por golpe bancário: Justiça determina restituição de R$ 25 mil e danos morais

Um idoso foi vítima de um golpe bancário, em que golpistas entraram em contato com ele por telefone e alegaram que a conta dele havia sido ‘hackeada’ por funcionários do banco. Os criminosos solicitaram que ele confirmasse dados para o suposto cancelamento de um empréstimo fraudulento e proteção de investimentos. Em seguida, eles contrataram um empréstimo de R$ 10 mil e realizaram 10 resgates de investimentos, totalizando R$ 25 mil. A Justiça determinou a inexistência do empréstimo e condenou o banco a restituir os R$ 25 mil transferidos indevidamente, além de pagar R$ 5 mil em danos morais.

Um idoso foi vítima de um golpe bancário , em que golpistas entraram em contato com ele por telefone e alegaram que a conta dele havia sido ‘hackeada’ por funcionários do banco.

Os criminosos solicitaram que ele confirmasse dados para o suposto cancelamento de um empréstimo fraudulento e proteção de investimentos. Em seguida, eles contrataram um empréstimo de R$ 10 mil e realizaram 10 resgates de investimentos, totalizando R$ 25 mil. A transferência foi feita para uma conta do mesmo banco. A Justiça determinou a inexistência do empréstimo e condenou o banco a restituir os R$ 25 mil transferidos indevidamente, além de pagar R$ 5 mil em danos morais.

O banco recorreu alegando culpa exclusiva da vítima e que a fraude seria um ‘fortuito externo’





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