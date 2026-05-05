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Banco Central realiza leilão extraordinário de swap cambial reverso e Copel registra lucro recorde no primeiro trimestre

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Banco Central realiza leilão extraordinário de swap cambial reverso e Copel registra lucro recorde no primeiro trimestre
Banco CentralSwap CambialCopel
📆5/5/2026 11:14 PM
📰valoreconomico
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O Banco Central surpreendeu o mercado com um leilão de swap cambial reverso, enquanto a Copel anuncia lucro de R$ 694 milhões no primeiro trimestre. Além disso, um deputado no Rio é acusado de desviar verbas para campanha eleitoral.

O Banco Central surpreendeu os participantes do mercado ao anunciar, no fim da tarde desta terça-feira, 5 de maio, após o fechamento dos negócios, a realização de um leilão extraordinário de swap cambial reverso de até 10 mil contratos, no valor de US$ 500 milhões.

O movimento equivale a uma compra de dólares no mercado futuro e, assim, pode gerar alguma pressão na taxa de câmbio. A intervenção da autoridade monetária no câmbio ocorre em meio a um descolamento do real na comparação com os pares emergentes. A moeda brasileira tem sido o principal destaque do ano no mercado de câmbio, apresentando uma valorização significativa, mas ainda em um cenário de incerteza global devido à guerra e a outros fatores econômicos.

A ação do BC no mercado de câmbio chama ainda mais atenção, justamente porque, nas intervenções mais recentes, o swap cambial reverso era acompanhado da venda de dólares no mercado à vista, em uma operação conhecida no mercado como 'casadão'. A última vez que houve o swap cambial reverso 'seco' foi em 8 de novembro de 2016.

A não realização da venda no mercado à vista pode ser indicação de que a autoridade monetária pode estar enxergando um descolamento excessivo do real em relação aos pares.

'O nível do dólar está baixo; o real apreciou bem, mas ainda tem uma guerra rolando, com cenário superincerto. É o que BC mesmo diz nos comunicados', observa um gestor de moedas em condição de anonimato.

Além disso, a Copel divulgou que seu lucro no primeiro trimestre somou R$ 694 milhões. Segundo a companhia, os resultados do período foram ajudados principalmente pela distribuição de energia, que cresceu por conta do aumento de consumo, e pela geração. A receita líquida da empresa entre janeiro e março foi de R$ 357,5 milhões, representando um crescimento anual de 14,5%.

Em outro contexto, um deputado preso no Rio de Janeiro desviou verba de obra em escolas para fazer 'caixa 2' na eleição de 2024, conforme apurado pela Polícia Federal. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) defendeu a validade da votação que elegeu Douglas Ruas presidente

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Banco Central Swap Cambial Copel Lucro Desvio De Verbas

 

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