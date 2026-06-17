Banco Central elimina limite de R$ 500 para Pix por aproximação e passa a permitir ajuste de tetos

O Banco Central.remove o limite de R$ 500 para transferências via Pix feitas por aproximação . A nova regra vai permitir que clientes peçam a bancos e instituições financeiras para aumentar ou diminuir os tetos diários nessa modalidade de pagamento instantâneo., sem a necessidade de acessar aplicativos de instituições financeiras para realizar transações.chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro (Decem), Ricardo Teixeira Leite Mourãoainda não está disponível para aparelhos com sistemas iOS no Brasil, sobretudo iPhones, no âmbito de investigação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre supostas práticas anticompetitivas.Durigan nega manobra para driblar arcabouço fiscalCarlos Alberto Parreira é internado no Rio de JaneiroDurigan: inflação sempre preocupa, mas está sob controleEstrias, flacidez, ganho de peso, mudanças na região íntima e uma nova relação com o espelho fazem parte da experiência de muitas mulheres após a maternidadeHá expectativa de que texto do relator Zé Trovão (PL-SC) seja analisado em comissão especial e siga ainda hoje para votação no plenário

O Banco Central decidiu remover o limite de R$ 500 para transferências realizadas via Pix por aproximação . A nova regra entrará em vigor nos próximos meses e permitirá que clientes solicitem às instituições financeiras o ajuste dos tetos diários para essa modalidade de pagamento instantâneo, seja para aumentá-los ou reduzi-los, conforme sua conveniência.

A medida busca conferir maior flexibilidade aos usuários e estimular o uso do Pix em transações de maior valor, sem a necessidade de acessar aplicativos bancários para autorizar cada operação. Atualmente, o limite de R$ 500 para pagamentos por aproximação é um dos últimos freios regulatórios sobre o Pix, que já se tornou o meio de pagamento mais utilizado no país.

A alteração foi anunciada após consulta pública e discussions com o setor financeiro, e visa alinhar a regulamentação às práticas de mercado e à demanda dos consumidores por comodidade. Segundo Ricardo Teixeira Leite Mourão, chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro (Decem) do Banco Central, a mudança representa um passo importante para a consolidação do Pix como ferramenta universal de pagamentos.

Ele destacou que a eliminação do teto para transferências por aproximação não compromete a segurança das transações, pois os mecanismos de autenticação e de análise de risco continuam vigentes. As instituições financeiras deverão adaptar seus sistemas para oferecer a opção de customização do limite, podendo inclusive estabelecer limites diferentes para contas físicas e jurídicas.

A expectativa é que a partir da implementação, os usuários possam, por exemplo, aumentar temporariamente o teto para uma compra específica, sem alterar o limite padrão de sua conta. A decisão do Banco Central ocorre em um contexto de expansão acelerada do Pix, que já responde por mais de 80% das transações financeiras no Brasil.

No entanto, há um risco aumentado de fraudes e golpes, o que exige atenção constante das autoridades e das próprias instituições. Paralelamente, o órgão regulador também monitora questões de concorrência no mercado de meios de pagamento. Atualmente, o Pix ainda não está disponível para aparelhos com sistemas iOS no Brasil, especialmente iPhones, devido a uma investigação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre supostas práticas anticompetitivas envolvendo a Apple e outras empresas.

Essa restrição técnica tem gerado discussões sobre exclusividade e acesso equitativo aos serviços financeiros. Em outras notícias, o secretário do Tesouro, Anselmo Ronyer Durigan, afirmou que a inflação, embora ainda preocupe, está sob controle no Brasil. Ele negou que o governo esteja realizando qualquer manobra para driblar o novo arcabouço fiscal, que estabelece regras mais rígidas para os gastos públicos.

Durigan ressaltou que a trajetória de queda da inflação permite que o Banco Central possa iniciar um ciclo de corte de juros, o que deve estimular a economia. Enquanto isso, o ex-jogador de futebol Carlos Alberto Parreira, técnico campeão mundial em 1994, foi internado no Rio de Janeiro. Seu estado de saúde não foi detalhado, mas a família pediu privacidade. No Congresso, o relator da reforma tributária, deputado Zé Trovão (PL-SC), deve apresentar hoje seu texto final em comissão especial.

A proposta tem como objetivo unificar tributos para simplificar o sistema e reduzir a carga tributária. Há expectativa de que o texto siga rapidamente para votação no plenário, com o apoio do governo. A matéria é considerada prioritária para a agenda econômica.

Além disso, temas como as mudanças corporais e psicológicas que as mulheres enfrentam após a maternidade ganharam destaque. Estrias, flacidez, ganho de peso, alterações na região íntima e uma nova relação com o espelho fazem parte da experiência de muitas mães, que frequentemente buscam apoio médico e psicológico para lidar com essas transformações. A discussão sobre o puerpério e a autoestima tem sido ampliada por influenciadoras e profissionais de saúde, incentivando uma conversa mais aberta sobre o assunto





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