Head Topics

Banco Central decreta liquidação da cooperativa de crédito Creditag por grave comprometimento financeiro

Finanças News

Banco Central decreta liquidação da cooperativa de crédito Creditag por grave comprometimento financeiro
Banco CentralLiquidação ExtrajudicialCreditag
📆4/16/2026 11:46 AM
📰valoreconomico
184 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 94% · Publisher: 93%

O Banco Central do Brasil anunciou a liquidação extrajudicial da Cooperativa de Crédito, Poupança e Serviços Financeiros (Creditag) devido ao grave comprometimento da sua situação econômico-financeira, que expunha credores a risco anormal. A cooperativa, de pequeno porte, possuía uma participação ínfima no sistema financeiro nacional. O BC investigará responsabilidades e poderá aplicar sanções administrativas, com indisponibilidade dos bens dos ex-administradores.

O Banco Central do Brasil, em uma decisão tomada na última quinta-feira, 16, anunciou a liquidação extrajudicial da Cooperativa de Crédito , Poupança e Serviços Financeiros ( Creditag ). A justificativa para tal medida, segundo o comunicado oficial da autoridade monetária, reside no grave comprometimento da situação econômico-financeira da instituição.

Essa fragilidade, conforme apontado pelo BC, expunha os credores quirografários – aqueles sem preferência na ordem de pagamento – a um risco anormal e inaceitável. A Creditag é descrita pelo Banco Central como uma cooperativa de crédito independente de pequeno porte, classificada no segmento S5 da regulação prudencial. Em dezembro de 2025, a participação da cooperativa no ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN) era ínfima, representando aproximadamente 0,0000226%. Apesar do seu tamanho reduzido, a gravidade do desequilíbrio financeiro foi suficiente para justificar a intervenção máxima, visando proteger os depositantes e o sistema como um todo. O Banco Central assegurou que prosseguirá com todas as ações necessárias para investigar as responsabilidades pelas irregularidades que levaram à liquidação. Esse processo investigativo, conduzido nos termos da competência legal do BC, poderá resultar na aplicação de sanções administrativas e na comunicação das descobertas às autoridades competentes, sempre em conformidade com as leis vigentes. Adicionalmente, a autoridade monetária informou que, de acordo com a legislação aplicável, os bens dos ex-administradores da Creditag foram indisponibilizados, como medida preventiva e para garantir a reparação de eventuais danos. A liquidação extrajudicial de instituições financeiras, como a Creditag, é um mecanismo severo, mas essencial, para a manutenção da solidez e da confiança no sistema financeiro. O Banco Central atua como o guardião desse sistema, zelando pela estabilidade e pela proteção dos cidadãos que confiam suas economias às instituições sob sua supervisão. Casos como o da Creditag, embora representem uma pequena fração do mercado, demandam atenção rigorosa para que não se propaguem e causem efeitos sistêmicos mais amplos. A transparência nas comunicações e a celeridade nas ações são fundamentais para mitigar os impactos negativos e reafirmar a credibilidade das instituições reguladoras. A investigação das responsabilidades é um passo crucial para coibir práticas inadequadas e fortalecer a governança corporativa no setor financeiro, incentivando a adoção de práticas de gestão prudentes e responsáveis. O objetivo primordial é sempre salvaguardar a saúde do sistema financeiro nacional e a segurança dos recursos dos poupadores e investidores. O desdobramento das investigações e a eventual aplicação de sanções servirão como um sinal claro para o mercado sobre a postura inflexível do regulador em relação à má gestão e ao descumprimento das normas prudenciais. As repercussões de uma liquidação extrajudicial se estendem além da instituição em si. Para os clientes da Creditag, a notícia representa a necessidade de buscar informações sobre como recuperar seus valores e, eventualmente, como proceder para abrir novas contas em outras instituições. O Banco Central, nesse sentido, costuma orientar os afetados e facilitar o acesso a mecanismos de ressarcimento, quando aplicável. A situação da Creditag, embora isolada, serve como um lembrete constante da importância da vigilância e da regulamentação eficaz para prevenir crises financeiras e garantir a estabilidade econômica do país. A atuação proativa do Banco Central em identificar e intervir em instituições com fragilidades financeiras graves é uma demonstração de seu compromisso com a proteção do público e a integridade do sistema financeiro brasileiro. A investigação minuciosa e a responsabilização dos envolvidos são pilares para a construção de um ambiente financeiro mais seguro e confiável a longo prazo, desestimulando comportamentos que possam comprometer a saúde das finanças públicas e privadas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

valoreconomico /  🏆 4. in BR

Banco Central Liquidação Extrajudicial Creditag Comprometimento Financeiro Crédito

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Banco Central diz que bancos somam R$ 10,6 bilhões em dinheiro esquecidoBanco Central diz que bancos somam R$ 10,6 bilhões em dinheiro esquecidoValor é referente ao mês de fevereiro; segundo dados, 47 milhões de pessoas físicas têm R$ 8,1 bi a receber, enquanto 5 milhões de empresas têm R$ 2,4 bilhões
Read more »

Autonomia do BC tem novo revés com adiamento da leitura de parecerAutonomia do BC tem novo revés com adiamento da leitura de parecerRelator, senador Plínio Valério (PSDB-AM) acrescentou obrigação para diretoria do Banco Central
Read more »

Estados Unidos levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y a otras tres entidadesEstados Unidos levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y a otras tres entidadesWashington autoriza por primera vez desde 2017 la posibilidad de operar, pagar y mover dinero en el sistema internacional desde Venezuela
Read more »

Por juros e investigação, Trump ameaça demitir presidente do Fed, o Banco Central americanoPor juros e investigação, Trump ameaça demitir presidente do Fed, o Banco Central americanoPresidente dos EUA diz que pode afastar o chefe do Federal Reserve caso ele não renuncie após o fim do mandato
Read more »

'Se o Banco Central olhar para nós, vai abaixar o juros', diz Lula'Se o Banco Central olhar para nós, vai abaixar o juros', diz LulaNível da Selic tem sido uma pedra no sapato do presidente, especialmente no que diz respeito à sua popularidade
Read more »

BC decreta liquidação extrajudicial da cooperativa Creditag por 'grave comprometimento' econômicoBC decreta liquidação extrajudicial da cooperativa Creditag por 'grave comprometimento' econômicoSegundo a autarquia, credores estavam sujeitos a 'risco anormal'; bens de ex-administradores foram bloqueados
Read more »



Render Time: 2026-04-16 14:46:41