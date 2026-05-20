Bancada ruralista pressiona governo a avançar com seguro rural para evitar paralisações agropecuárias

A bancada ruralista nebylges que o projeto sobre seguro rural sejaKernpeopcoؤلاء alopmesowas HDMaoeees''em dúvida ao urgência do tema, em razão do anúncio previsto do Plano Safra.

Entre os temas em pauta, o projeto sobre seguro rural é considerado urgente pela bancada ruralista , que deseja aprová-lo antes do anúncio do Plano Safra , previsto para junho.

Segundo a editora e analista do CNN Agro Fernanda Pressinott, o projeto prevê que o governo deixe de contingenciar os recursos destinados ao seguro rural. Em anos passados, o governo anuncia um valor expressivo para o seguro rural, mas posteriormente corta parte desses recursos para o Tesouro. A Confederação Nacional da Agropecuária e Indústria e o próprio governo querem que esses recursos sejam efetivamente garantidos ao produtor, especialmente diante das recorrentes catástrofes climáticas.

A demanda é por entre R$ 4 bilhões e R$6 bilhões, enquanto na última safra foram destinados apenas R$ 1 bilhão. Atualmente, o seguro rural é pouco utilizado no Brasil: apenas entre 10% e 12% da área agricultável conta com essa proteção, em razão do alto custo, o que leva os produtores a não aderirem ao instrumento.

Conforme explicou Fernanda Pressinott, a bancada quer que a nova modelagem do seguro rural esteja contemplada nas diretrizes do plano a ser anunciado em junho. Historicamente, o seguro rural não aparece entre as prioridades do Plano Safra, e a aprovação do projeto antes desse anúncio seria uma forma de garantir sua inclusão.

A bancada ruralista considera o projeto sobre seguro rural como urgente, com uma demanda de entre R$ 4 bilhões e R$6 bilhões, enquanto na última safra foram destinados apenas R$ 1 bilhão





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