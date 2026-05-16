Baleia-jubarte "Timmy" faleceu frustrando a operação de resgate

A baleia-jubarte "Timmy" que tentou escapar ao longo da costa alemã do Mar Báltico faleceu após fracassar a sua operação de resgate.

Rastreador achado em carcaça perto de praia dinamarquesa confirma sospecha de especialistas: animal que encalhou na costa alemã em março e que foi liberado em alto-mar em operação polêmica não resistiu.

Acidente trágico da baleia-jubarte "Timmy" gera discussões e manchetes. Subjetiva operou como iniciativa privada, transportando a baleia até alto-mar. Submissão fracassada, pois animal morreu e carcaça foi encontrada perto da praia. Lições a ser extraídas para futuras ações de conservação.

Ministro defende que avaliem qual era a pior opção e esperança de Timmy ser devorado à liberdade Pesquisar o destino do animal morto





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