Baleia jubarte avistada a 50 metros da areia em Copacabana surpreende banhistas antes do show de Shakira

Uma baleia jubarte, possivelmente um filhote, foi avistada a apenas 50 metros da faixa de areia na Praia de Copacabana, surpreendendo banhistas e praticantes de stand up paddle. O avistamento ocorreu no mesmo dia em que a cidade se prepara para o show de Shakira, gerando grande entusiasmo entre os frequentadores da orla carioca.

Em meio à expectativa crescente para o aguardado show de Shakira na Praia de Copacabana , um evento inesperado roubou a cena na tarde deste sábado.

Uma baleia jubarte, possivelmente um filhote, foi avistada a apenas 50 metros da faixa de areia, surpreendendo banhistas e praticantes de stand up paddle. O fotógrafo Ari Kaye, que estava gravando conteúdo patrocinado por uma marca de cerveja, capturou o momento raro. O avistamento ocorreu por volta das 17h, em um dia já marcado pela intensa movimentação na orla carioca devido à preparação para a apresentação da cantora colombiana.

Kaye, que há décadas trabalha com imagens da natureza e nos últimos sete anos se dedica a registrar temporadas de baleias, acredita que o animal avistado era um filhote. Ele destacou a raridade da cena, afirmando que as baleias jubartes nunca haviam sido vistas tão próximas da costa do Rio de Janeiro. A aparição da baleia rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados entre os frequentadores da praia, que compartilharam imagens e vídeos do animal nas redes sociais.

O fotógrafo ressaltou que a cada ano as baleias estão se aproximando mais da costa, um fenômeno que tem chamado a atenção de biólogos e pesquisadores. Enquanto isso, a cidade do Rio de Janeiro continua em polvorosa com a chegada de Shakira. A cantora está preparando um show espetacular para os fãs, com direito a DJ surpresa até as 2h da manhã para ajudar a diluir a saída do público.

A expectativa é grande, e a cidade está se mobilizando para receber milhares de pessoas que virão de diferentes partes do país e do mundo para assistir ao espetáculo. Além disso, a cidade está se preparando para receber o show de Shakira em 2026, com bloqueios de ruas já sendo planejados. Para quem vai ao show, é importante ficar atento às rotas de transporte público, que estão sendo reforçadas para atender à demanda.

A segurança também está sendo reforçada, com a polícia monitorando os bairros da Zona Sul do Rio para evitar roubos e furtos. A estilista Ana Paula Renault até visitou a casa de Ludmilla para buscar uma calça prometida para usar no show, enquanto o designer Dario Mitmann revelou bastidores do figurino de Shakira, destacando que a cantora é 'bem exigente'.

O amor pela música de Shakira é tão grande que uma família argentina vai ao show com fantasia inspirada no clipe da cantora. Enquanto isso, a latinidade da Loba, como é conhecida Shakira, está sendo celebrada por fãs que homenageiam a identidade cultural da cantora horas antes do show. A cidade está em festa, e a expectativa é que o show seja um dos maiores eventos musicais do ano





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Baleia Jubarte Copacabana Shakira Show Meio Ambiente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Consulado dos EUA emite alerta de segurança para show de Shakira em CopacabanaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Empresário vestido de Gazelle, personagem da Disney dublada por Shakira, chama atenção em CopacabanaA vestimenta se destaca por conter dois grandes chifres e um maiô preto e dourado espelhado

Read more »

Como chegar de metrô ao show da Shakira em Copacabana?Operação especial envolve metrô, ônibus, BRT, VLT e trens com horários adaptados para o evento

Read more »

Veja famosos convidados para a área VIP do show de Shakira em CopacabanaVeja famosos convidados para a área VIP do show de Shakira em Copacabana

Read more »

Shakira no Rio: Uma Trajetória de Sucesso e o Show Histórico em CopacabanaRetrospectiva da carreira de Shakira, desde suas origens em Barranquilla até o estrelato global, com destaque para o show que reunirá milhões de pessoas na Praia de Copacabana e seus maiores sucessos.

Read more »

Shakira em tempo real: acompanhe ao vivo o dia do show em CopacabanaSetlist, horários e quem abre a apresentação de Shakira em Copacabana

Read more »