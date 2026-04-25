Baldo patrocina a Seleção Argentina de futebol

Empresa gaúcha de erva-mate, Baldo, anuncia patrocínio à Seleção Argentina para a Copa do Mundo, unindo culturas e tradições sul-americanas em torno do mate e do futebol.

A empresa gaúcha Baldo , com mais de um século de história, anuncia um patrocínio de grande relevância: a Seleção Argentina de futebol para a Copa do Mundo.

Fundada em 1920 na cidade de Vespasiano Correa, na Serra Gaúcha, a Baldo iniciou como uma pequena produção artesanal de erva-mate, impulsionada pelos irmãos João, Antônio e Luiz Baldo, descendentes de imigrantes italianos. Ao longo das décadas, a empresa expandiu suas operações, diversificando para o beneficiamento de soja e investindo continuamente em modernização. Atualmente, a Baldo conta com mais de 500 colaboradores diretos, distribuídos em cinco unidades fabris no Brasil, e exporta erva-mate e produtos derivados para diversos países.

A parceria com a Associação do Futebol Argentino (AFA) é vista como uma extensão natural da cultura sul-americana, onde o mate é um símbolo de partilha, tradição e convívio social, tão presente na vida dos gaúchos quanto dos argentinos. A Baldo ressalta que o ato de matear transcende fronteiras, aproximando pessoas e carregando valores importantes. O futebol, por sua vez, é considerado um território ideal para essa conexão, representando identidade, encontro e paixão coletiva.

A empresa enfatiza que a união com a AFA é mais do que um contrato comercial, mas sim o encontro de dois universos que já estavam interligados no cotidiano dos atletas e na essência do futebol argentino. A Argentina é um mercado estratégico para a Baldo, com um consumo anual de erva-mate que atinge impressionantes 270 milhões de kg, conforme dados do Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

A Baldo expressa seu profundo respeito e gratidão à Seleção Argentina e aos torcedores, reconhecendo a força do sentimento nacional e o legado construído ao longo de gerações. A empresa se compromete a valorizar a erva-mate como o elemento central dessa conexão, buscando levar o produto a novos mercados com autenticidade e responsabilidade.

A parceria é vista como uma oportunidade de fortalecer ambas as marcas, integrando a mística da Seleção Argentina com a trajetória sólida da Baldo, uma empresa profundamente enraizada na cultura do mate. A Baldo acredita que a sinergia entre as duas instituições reforçará seus propósitos e valores, consolidando a erva-mate como um símbolo que une povos e transcende fronteiras, ganhando ainda mais espaço no cenário global.

A empresa se declara honrada em fazer parte desse movimento, consciente de que a grande protagonista da história continua sendo a erva-mate





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