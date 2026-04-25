Balão em Chamas Causa Pânico na Praia de Copacabana

Um balão em chamas caiu na arrebentação da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, assustando banhistas. A Polícia Militar recolheu os destroços e investiga o caso. A soltura de balões é crime ambiental.

Um cenário de apreensão se instaurou na Praia de Copacabana , no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 25 de maio, quando um balão em chamas despencou sobre as águas da arrebentação, próximo ao Posto 5.

O incidente causou pânico entre os banhistas que aproveitavam o dia na famosa praia carioca. A queda repentina do artefato inflamado gerou momentos de tensão, com pessoas correndo para se proteger e buscando informações sobre o ocorrido. A rápida ação da Polícia Militar foi fundamental para controlar a situação e evitar que o susto se transformasse em algo mais grave.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 19º Batalhão de Polícia Militar (Copacabana) realizavam patrulhamento de rotina na Avenida Atlântica quando avistaram o balão em chamas caindo em direção ao mar. Imediatamente, os policiais se dirigiram ao local para verificar a situação e garantir a segurança dos banhistas. Os destroços do balão foram prontamente recolhidos pela equipe policial, minimizando os riscos de acidentes e danos ao meio ambiente marinho.

A ação preventiva demonstra a importância do policiamento ostensivo e da vigilância constante em áreas de grande concentração de pessoas, como as praias do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada e o material recolhido foi encaminhado para a 13ª Delegacia de Polícia para as investigações cabíveis, visando identificar a origem do balão e responsabilizar os envolvidos.

É crucial ressaltar que a soltura de balões que representem risco de incêndio é considerada crime ambiental no Brasil, conforme estabelecido pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). A legislação prevê penas que podem chegar a três anos de prisão, além de multas elevadas para quem vende, solta ou transporta esses artefatos.

A população tem um papel fundamental na prevenção desse tipo de incidente, denunciando a soltura de balões através dos canais disponibilizados pelo Disque Denúncia, como os telefones (21) 2253-1177 e 0300-253-1177, ou pelo aplicativo ‘Disque Denúncia RJ’. A colaboração da comunidade é essencial para garantir a segurança de todos e preservar o meio ambiente. A Polícia Militar reforça a importância de conscientizar a população sobre os perigos da soltura de balões e as consequências legais dessa prática irresponsável.

O incidente em Copacabana serve como um alerta para a necessidade de intensificar as ações de fiscalização e prevenção, especialmente em períodos de festas e eventos que costumam ser marcados pelo uso desses artefatos





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