Baile funk em Bento Ribeiro termina em pancadaria e revolta moradores

Uma confusão generalizada durante evento irregular na Zona Norte do Rio de Janeiro gerou cenas de violência, arremesso de objetos e indignação entre os moradores locais.

A tranquilidade dos moradores da Rua Jubaí, situada no bairro de Bento Ribeiro , na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi brutalmente interrompida na noite do último domingo, dia 19, por uma briga generalizada que transformou a via pública em um cenário de caos e violência . O incidente ocorreu durante a realização de um baile funk , evento que, segundo relatos de residentes locais, ocorre de forma recorrente e sem a devida regularização das autoridades competentes.

Vídeos que rapidamente viralizaram nas redes sociais permitem observar a magnitude do conflito, onde dezenas de indivíduos se envolveram em uma batalha campal, trocando socos e chutes em meio a uma multidão visivelmente atônita com a escalada da agressividade. Nas imagens compartilhadas online, é possível verificar o momento em que a ladeira da rua é tomada por grupos rivais, resultando em um verdadeiro ringue de luta. Cones de trânsito, garrafas de bebidas e outros objetos foram arremessados de um lado para o outro, colocando em risco não apenas os participantes da confusão, mas também pedestres e residentes que tentavam transitar pelo local ou apenas descansar em suas casas. A situação atingiu um nível de periculosidade elevado, forçando alguns indivíduos, que aparentavam atuar como seguranças do estabelecimento responsável pelo som, a tentarem intervir para dispersar os ânimos mais exaltados, embora a tentativa tenha sido insuficiente para evitar a desordem total que perdurou por vários minutos. Este episódio reacende o debate sobre a falta de fiscalização em eventos de rua na capital fluminense. Moradores da região, que já acumulam diversas queixas sobre o barulho excessivo e a ocupação indevida de espaços públicos, aproveitam o ocorrido para cobrar medidas enérgicas por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro e dos órgãos de segurança pública. A indignação da comunidade é latente, visto que a ausência de policiamento preventivo ou de uma operação de controle urbano permitiu que o baile funk se desdobrasse em um conflito violento. Em resposta aos questionamentos da imprensa, a Polícia Militar informou, por meio de nota oficial, que não houve qualquer registro de acionamento de suas guarnições para atender a essa ocorrência específica na noite do domingo, o que levanta questionamentos sobre a visibilidade e o tempo de resposta das forças de segurança diante de distúrbios civis de grande escala em bairros periféricos. A população de Bento Ribeiro aguarda agora por uma solução definitiva que garanta o sossego público e a ordem na localidade, temendo que novos episódios de violência possam resultar em danos ainda mais graves ou vítimas fatais em encontros futuros





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