Bahia Lança Segundo Uniforme com Design Retrô e Homenagem à Torcida

O Esporte Clube Bahia apresentou sua nova segunda camisa para a temporada 2024, desenvolvida pela Puma, com design retrô, gola polo e uma campanha de lançamento emocionante que homenageia a torcida tricolor e seus ídolos.

O Esporte Clube Bahia apresentou na noite de terça-feira, 21 de maio de 2024, sua nova segunda camisa para a temporada de 2024, uma peça que transcende a simples vestimenta esportiva e se configura como uma celebração da história, da paixão e da identidade tricolor.

Desenvolvida em parceria com a Puma, que cumpre sua segunda temporada como fornecedora de materiais esportivos do clube, a camisa resgata elementos estéticos do passado, combinando-os com toques de modernidade e inovação. A campanha de lançamento, intitulada 'Do Povo um Clamor', evoca um trecho marcante do hino do Bahia, reforçando a profunda conexão entre o clube e sua torcida, que se manifesta em cada partida, em cada grito de apoio e em cada camisa vestida com orgulho.

A nova camisa apresenta um design retrô, com predominância das cores azul, vermelho e branco, que remetem às primeiras camisas utilizadas pelo Bahia ao longo de sua trajetória. A introdução da gola polo, uma novidade na parceria entre o clube e a Puma, confere um toque de sofisticação e elegância ao modelo, resgatando um estilo clássico que marcou época no futebol.

As listras verticais, símbolo icônico do Bahia, foram redesenhadas, com faixas azuis e vermelhas de espessura uniforme e uma listra branca mais fina, proporcionando um visual equilibrado e moderno. A parte traseira da camisa apresenta uma única cor, simplificando o design e valorizando o escudo do clube. A campanha de lançamento presta homenagem a torcedores emblemáticos que já faleceram, como Jotinha, Rubi Confete e Lourinho, reconhecendo sua importância na construção da história e da identidade do Bahia.

Esses nomes, que se tornaram símbolos da paixão tricolor, representam a força e a lealdade da torcida, que permanece fiel ao clube em todos os momentos, seja nas conquistas ou nas dificuldades. A narrativa da campanha reforça a presença do Bahia no cotidiano de seus torcedores, destacando o apoio incondicional que o clube recebe em todas as situações. A camisa está disponível em duas versões: 'Torcedor' e 'Jogador'.

A versão 'Torcedor', com preço de R$ 369,99 para modelos masculino e feminino, e R$ 329,99 para a versão infantil, é confeccionada com materiais de alta qualidade, proporcionando conforto e durabilidade. Já a versão 'Jogador', com preço de R$ 599,99 para modelos adulto masculino e feminino, utiliza a tecnologia 'Dry Cell' da Puma, que garante maior respirabilidade e controle da umidade, ideal para a prática esportiva.

Além disso, a versão 'Jogador' apresenta o escudo do clube bordado em alto relevo, conferindo um acabamento premium e exclusivo. A camisa será utilizada pela primeira vez em campo na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Remo, na Fonte Nova. Os torcedores já podem adquirir a nova camisa através do site oficial da Loja do Bahia e da Puma Brasil, além das lojas físicas do clube e da patrocinadora.

O lançamento da nova camisa representa um marco na história do Bahia, unindo tradição, modernidade e paixão em uma única peça. É uma homenagem à torcida, que é a alma do clube, e um símbolo da identidade tricolor, que se renova a cada temporada





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