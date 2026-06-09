Bactéria causadora do HLB é detectada em pomar de laranja no Rio Grande do Sul

A detecção da bactéria responsável pela doença HLB em uma propriedade rural do Rio Grande do Sul aciona medidas de monitoramento e controle, enquanto a doença segue em avanço no país.

A bactéria causadora da doença HLB , também conhecida como Huanglongbing ou greening, foi identificada em um pomar de citrus no município de Palmitinho, na região do Médio Alto Uruguai, Rio Grande do Sul.

A descoberta foi feita por meio de análises laboratoriais da rede do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Embora não represente risco direto à saúde humana, seus impactos na produção rural são extensos, provocando deformação dos frutos, redução da qualidade e queda na produtividade das plantas.

A ação é realizada de forma conjunta pelo Mapa, através da Superintendência de Agricultura e Pecuária no Rio Grande do Sul (SFA-RS), e pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado (Seapi-RS), desde 2004. Os esforços foram intensificados recentemente devido à ocorrência da doença na Argentina, no Uruguai e em Santa Catarina. As equipes dos órgãos já estão mobilizadas na região para monitorar áreas próximas e aplicar medidas fitossanitárias que evitem a disseminação.

Também será reforçada a vigilância em toda a região, com foco em pomares comerciais e no trânsito de mudas. A HLB foi detectada pela primeira vez na Ásia há mais de 100 anos. No Brasil, o primeiro caso surgiu em 2004, em São Paulo.

Atualmente, está presente em todas as regiões citrícolas paulistas e em pomares de Minas Gerais e Paraná, além de se espalhar por Argentina, Paraguai, quase todos os países da América Central e Caribe, México e Estados Unidos. Conforme dados do Fundo de Defesa da Citricultura, a incidência da doença no cinturão citrícola de São Paulo subiu de 44,35% em 2024





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