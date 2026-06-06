Backrooms: do fenômeno do 4chan ao sucesso de bilheteria dirigido por um adolescente

O conceito dos 'backrooms' surgiu em 2019 no 4chan e se tornou uma sensação cultural, gerando vídeos, jogos e um filme da A24 que arrecadou US$ 100 milhões. O diretor Kane Parsons, de 20 anos, adaptou a estética liminar para as telonas, explorando ansiedades da Geração Z sobre isolamento e nostalgia pré-internet.

O fenômeno dos 'backrooms' (ou 'salas dos fundos') começou como um simples post no fórum 4chan em 2019, descrevendo um corredor infinito com papel de parede amarelo-mostarda e iluminação fluorescente.

A ideia era assustadora: espaços vazios, monótonos e intermináveis, onde o único som é o zumbido das luzes. Rapidamente, a comunidade online se apaixonou pelo conceito, criando histórias, vídeos e até jogos. O que torna os backrooms tão perturbadores é a sensação de liminaridade - lugares de transição, como corredores e salas de espera, que nosso cérebro associa a incerteza e vulnerabilidade.

Estudos em neurociência e arquitetura mostram que esses ambientes podem desencadear o 'efeito de porta', confundindo nossa memória e aumentando a ansiedade, especialmente em pessoas com traumas. O jovem cineasta Kane Parsons, então com 16 anos, transformou a ideia em uma série de curtas no YouTube usando o software Blender. Os vídeos, que imitavam gravações granuladas dos anos 90, viralizaram e chamaram a atenção do estúdio A24, conhecido por filmes de terror cult como 'Hereditário' e 'Midsommar'.

Parsons, agora com 20 anos, foi contratado para dirigir a adaptação cinematográfica, que estreou em maio de 2024 com orçamento modesto de US$ 10 milhões. Em menos de uma semana, o filme arrecadou mais de US$ 100 milhões mundialmente, tornando Parsons o diretor mais jovem da história do estúdio. A produção utilizou um cenário de 2.800 metros quadrados, baseado nos designs originais de Parsons, para dar uma 'fisicalidade real' à estética liminar que conquistou os fãs.

O filme expande a mitologia dos backrooms ao abordar temas como saúde mental e isolamento. O protagonista, interpretado por Chiwetel Ejiofor, é um vendedor de móveis frustrado que enfrenta o luto de um divórcio. A narrativa se aprofunda na psicologia dos personagens, enquanto explora corredores intermináveis e salas vazias.

Para a Geração Z, que cresceu em meio a crises econômicas, pandemia e mediação digital, os backrooms representam uma nostalgia melancólica por um mundo pré-internet, além de capturar a sensação de que a realidade está falhando. O TikTok tem mais de 30 bilhões de visualizações relacionadas ao tema, e plataformas como Steam e Roblox oferecem experiências imersivas nesses ambientes.

A pesquisadora Gunseli Yalcinkaya sugere que o apelo dos backrooms está na insatisfação com a juventude contemporânea, onde tudo parece mediado por telas. O filme de Parsons é apenas o exemplo mais recente de como a cultura digital transforma medos coletivos em fenômenos globais. O sucesso dos backrooms também reflete uma tendência mais ampla no terror: a substituição de monstros físicos por medos psicológicos e existenciais.

O espaço liminar, por si só, já é assustador porque não há nada - apenas a incerteza. Em uma época de ansiedade climática e política, esses cenários vazios se tornam metáforas poderosas. O filme da A24 conseguiu capturar essa essência, e a crítica elogia a atmosfera sufocante e o design de som minimalista. Para quem quiser experimentar os backrooms de forma interativa, há jogos como 'The Backrooms' no Steam e simulações no Roblox.

Mas, como adverte a publicação original: 'Que Deus te ajude se você ouvir alguma coisa rondando por perto, porque pode apostar que ela já te ouviu.





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