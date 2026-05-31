A babá Thayná Ferreira, uma das testemunhas mais aguardadas do júri no julgamento do caso Henry, afirmou à juíza que mentiu anteriormente e descreveu episódios envolvendo Jairinho, além de suposta pressão para falar bem do casal após a morte do menino.
A babá Thayná Ferreira, uma das testemunhas mais aguardadas do júri no julgamento do caso Henry, afirmou à juíza que mentiu anteriormente e descreveu episódios envolvendo Jairinho, além de suposta pressão para falar bem do casal após a morte do menino .
Thayná promete se retratar no julgamento, após versões contraditórias. Ela foi arrolada pela defesa de Monique Medeiros e responde a processo por falso testemunho. A testemunha afirmou que pretende corrigir declarações dadas anteriormente sobre o caso. O julgamento do caso Henry está em seu sétimo dia e a expectativa é grande para o depoimento de Thayná.
Além disso, a CNN divulgou uma análise com base em imagens de satélite que mostra que Teerã reabriu a maior parte dos acessos atingidos por bombardeios. Especialistas avaliam que o arsenal armazenado em instalações subterrâneas permanece em grande parte preservado. O plano dos EUA para destruir a capacidade de mísseis do Irã enfrenta obstáculos com a rápida recuperação de bases subterrâneas. A paciente monitorada por suspeita de ebola no Rio testou positivo para malária e segue internada sob observação.
Um viajante vindo de Uganda permanece na Fiocruz enquanto autoridades de saúde concluem exames para descartar outras doenças infecciosas. Além disso, o plano dos EUA para destruir a capacidade de mísseis do Irã enfrenta obstáculos com a rápida recuperação de bases subterrâneas. O caso de Henry é um dos mais sensacionais do ano e a expectativa é grande para o julgamento.
A babá Thayná Ferreira é uma das testemunhas mais aguardadas do júri e sua declaração pode mudar o rumo do caso. Além disso, a CNN divulgou uma análise com base em imagens de satélite que mostra que Teerã reabriu a maior parte dos acessos atingidos por bombardeios. Especialistas avaliam que o arsenal armazenado em instalações subterrâneas permanece em grande parte preservado.
O plano dos EUA para destruir a capacidade de mísseis do Irã enfrenta obstáculos com a rápida recuperação de bases subterrâneas
Caso Henry Babá Thayná Ferreira Julgamento Pressão Para Falar Bem Morte Do Menino Teerã Bombardeios Arsenal Armazenado Bases Subterrâneas
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Monique passa mal ao ver fotos de Henry e sai de júri; Jairo não reageMomento ocorreu durante quinto dia de julgamento do caso Henry Borel, em que mãe e padrasto são acusados de matarem menino de quatro anos
Read more »
Perito descarta acidente doméstico e diz que Henry teve morte ‘lenta e agônica’Médico disse em depoimento que criança sofreu espancamento e que lesões não poderiam ter sido causadas por queda ou atendimento médico, como alega Jairinho
Read more »
Saiba quem é a juíza Elizabeth Machado Louro, que atua no julgamento do Caso Henry BorelMagistrada preside um dos julgamentos mais complexos do Rio, iniciado na última segunda-feira e com previsão prosseguir pelo final de semana
Read more »
Caso Henry Borel: julgamento continua neste domingo com depoimento de babáThayná Ferreira deve ser a primeira testemunha ouvida na retomada do júri, que chega ao sétimo dia; profissional trabalhava no apartamento do casal acusado e teria alertado Monique Medeiros por mensagens de celular sobre agressões
Read more »