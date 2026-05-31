Babá promete se retratar no julgamento do caso Henry

A babá Thayná Ferreira, uma das testemunhas mais aguardadas do júri no julgamento do caso Henry, afirmou à juíza que mentiu anteriormente e descreveu episódios envolvendo Jairinho, além de suposta pressão para falar bem do casal após a morte do menino.

A babá Thayná Ferreira, uma das testemunhas mais aguardadas do júri no julgamento do caso Henry, afirmou à juíza que mentiu anteriormente e descreveu episódios envolvendo Jairinho, além de suposta pressão para falar bem do casal após a morte do menino .

Thayná promete se retratar no julgamento, após versões contraditórias. Ela foi arrolada pela defesa de Monique Medeiros e responde a processo por falso testemunho. A testemunha afirmou que pretende corrigir declarações dadas anteriormente sobre o caso. O julgamento do caso Henry está em seu sétimo dia e a expectativa é grande para o depoimento de Thayná.

Além disso, a CNN divulgou uma análise com base em imagens de satélite que mostra que Teerã reabriu a maior parte dos acessos atingidos por bombardeios. Especialistas avaliam que o arsenal armazenado em instalações subterrâneas permanece em grande parte preservado. O plano dos EUA para destruir a capacidade de mísseis do Irã enfrenta obstáculos com a rápida recuperação de bases subterrâneas. A paciente monitorada por suspeita de ebola no Rio testou positivo para malária e segue internada sob observação.

Um viajante vindo de Uganda permanece na Fiocruz enquanto autoridades de saúde concluem exames para descartar outras doenças infecciosas. Além disso, o plano dos EUA para destruir a capacidade de mísseis do Irã enfrenta obstáculos com a rápida recuperação de bases subterrâneas. O caso de Henry é um dos mais sensacionais do ano e a expectativa é grande para o julgamento.

A babá Thayná Ferreira é uma das testemunhas mais aguardadas do júri e sua declaração pode mudar o rumo do caso. Além disso, a CNN divulgou uma análise com base em imagens de satélite que mostra que Teerã reabriu a maior parte dos acessos atingidos por bombardeios. Especialistas avaliam que o arsenal armazenado em instalações subterrâneas permanece em grande parte preservado.

O plano dos EUA para destruir a capacidade de mísseis do Irã enfrenta obstáculos com a rápida recuperação de bases subterrâneas





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