Búfalo albino apelidado de 'Donald Trump' é salvo de sacrifício no Eid al-Adha em Bangladesh

Um búfalo albino de 700 kg, cujo nome foi inspirado no ex-presidente americano, foi poupado do abate durante o festival islâmico e transferido para o zoológico nacional de Daca após viralizar nas redes sociais.

Na última quarta-feira, 27 de maio de 2026, um búfalo albino de aproximadamente 700 kg, apelidado de ' Donald Trump ' devido à sua semelhança com o ex-presidente dos Estados Unidos, foi salvo de ser sacrificado durante as celebrações do Eid al-Adha em Bangladesh .

O animal, que se tornou uma sensação nas redes sociais após vídeos mostrarem seu peculiar penteado loiro e sua rotina de cuidados, foi transferido para o zoológico nacional de Daca, onde agora vive sob proteção. A decisão de poupar o búfalo foi tomada pelas autoridades locais, que citaram preocupações com a segurança pública e o incomum nível de interesse popular.

'No último momento, decidimos poupar o búfalo do sacrifício devido a preocupações com a segurança e ao alto interesse público', declarou um funcionário do governo de Bangladesh à agência de notícias local. O animal havia sido comprado por um homem chamado Shahjahan Mridha, um fazendeiro da região de Narayanganj, para ser ofertado como sacrifício no festival islâmico, que tradicionalmente envolve o abate de animais como cabras, ovelhas e bovinos, com a carne sendo distribuída entre familiares, amigos e pessoas necessitadas.

O búfalo, que morava em uma propriedade rural nos arredores de Daca, recebeu o nome 'Donald Trump' do irmão de Mridha, que notou a semelhança entre a pelagem loira sobre a cabeça do animal e o icônico penteado do ex-presidente americano. Desde então, o animal ganhou uma rotina de cuidados especiais: sua franja era lavada quatro vezes ao dia, com direito a cortes e penteados que imitavam o famoso 'combover' do político republicano.

Essa rotina peculiar rapidamente atraiu a atenção dos moradores locais e, posteriormente, de internautas de todo o mundo, com um fluxo constante de curiosos visitando a fazenda para ver o búfalo de perto. As imagens do animal, com seu pelo branco e sua franja estilizada, viralizaram em plataformas como Facebook e TikTok, gerando milhares de compartilhamentos e comentários.

A popularidade do búfalo cresceu a tal ponto que as autoridades temeram que seu abate pudesse causar tumultos ou protestos, especialmente entre os fãs do animal que haviam se afeiçoado a ele. Após a intervenção do governo, o búfalo foi transportado para o zoológico nacional de Daca, onde receberá cuidados veterinários e viverá em um ambiente seguro. A transferência foi realizada com apoio da polícia local, que garantiu a segurança do animal durante o trajeto.

No zoológico, o búfalo já está atraindo novos visitantes, curiosos para ver de perto o famoso 'Donald Trump' dos animais. Especialistas em bem-estar animal elogiaram a decisão, destacando que o búfalo albino, além de raro, agora serve como uma atração educativa. Enquanto isso, o fazendeiro Shahjahan Mridha, que havia comprado o animal para o sacrifício, expressou alívio por vê-lo salvo.

'Eu o criei desde pequeno e, embora soubesse que ele seria sacrificado, fiquei feliz por ele ter sido poupado. Ele é especial', disse Mridha. O caso gerou debates sobre as tradições do Eid al-Adha e a influência das redes sociais na preservação de animais. Em um país onde o festival é uma das celebrações mais importantes, a história do búfalo 'Donald Trump' destaca como a internet pode, ocasionalmente, mudar o destino de um ser vivo.

Agora, o animal vive em segurança, longe do risco de ser abatido, e continua a encantar multidões com sua aparência única e seu nome inusitado





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