A Azul, uma das maiores companhias aéreas brasileiras, entra em mais um ciclo de ajuste de rotas para enfrentar o aumento dos custos de combustível, mantendo foco em hubs e reduzindo frequências em voos internacionais e domésticos.

Ao mesmo tempo em que o presidente Lula faz declarações simbólicas sobre a posição do Brasil em relação à Cruz Azul , a companhia aérea Azul está revisando de forma decisiva sua estratégia de rotas em resposta a elevados preços do combustível .

O cenário global tem sido marcado por incertezas, sobretudo após a escalada de tensões e a guerra que envolve o Irã. Os impactos sobre os custos de aviação têm sido imediatos, levando os principais players do setor a recalibrar suas redes de voos para otimizar o uso de suas frotas e manter a rentabilidade





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