A Azul Conecta planeja expandir sua malha para 200 destinos no país, além de aumentar sua presença na aviação executiva.

A Azul Conecta planeja expandir sua malha para 200 destinos no país, além de aumentar sua presença na aviação executiva . A companhia já anunciou mais uma rota em Minas Gerais, ligando Belo Horizonte a Diamantina, com voos às segundas, sextas e domingos.

Além disso, a Conecta divulgou em maio a ligação entre a capital mineira e São João Del Rei, na Zona da Mata, também com três frequências semanais. As operações para as duas rotas começam a partir de 2 de agosto. A Azul Conecta também pretende ampliar seu portfólio de serviços e atendimento dentro da aviação executiva e de negócios, com a chegada do avião Pilatus PC12.

O CEO da Conecta, Vitor Cordeiro, afirmou que a empresa está muito firme em continuar o seu desenvolvimento operando em cidades ainda menores e que a Latam vai acabar entrando em cidades em que a Azul já opera com jatos. A companhia está discutindo com o Rio Grande do Sul e com o Paraná possibilidades de ampliar os destinos e está olhando oportunidades para ampliar a sua malha.

Além disso, a Conecta está trabalhando para melhorar a infraestrutura dos aeroportos e está em uma condição mais competitiva para trazer aviões e ofertar mais voos. A companhia também pretende ampliar seu portfólio dentro da aviação executiva e aviação geral, aproveitando o mercado que existe no Brasil, que é o segundo maior mercado de aviação executiva do mundo





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