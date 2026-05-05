Azeite Signature do RS eleito um dos melhores do mundo na Turquia

A marca brasileira Signature, de Viamão (RS), conquistou o título de um dos três melhores azeites do mundo no Anatolian IOOC, na Turquia, superando mais de 500 amostras de 25 países. A marca também foi premiada no Mesopotamia Special Awards e conquistou nove medalhas no total.
A marca brasileira Signature , proveniente de Viamão, no Rio Grande do Sul, alcançou um reconhecimento internacional notável ao ser eleita uma das três melhores azeites do mundo no prestigiado Anatolian IOOC, realizado na Turquia .
Este feito significativo destaca a qualidade excepcional do azeite Signature em meio a uma competição acirrada, que envolveu mais de 500 amostras provenientes de 25 países distintos. A conquista não se limitou a este reconhecimento global, pois a marca também recebeu diversas outras premiações durante o evento, solidificando sua posição como um produtor de azeite de alta qualidade.
A Estância das Oliveiras, responsável pela produção do azeite Signature, tem demonstrado um compromisso contínuo com a excelência e a inovação, resultando em produtos que se destacam no cenário internacional. A dedicação à qualidade, desde o cultivo das oliveiras até o processo de extração do azeite, é evidente no sabor e nas características únicas do produto final.
A região de Viamão, no Rio Grande do Sul, tem se consolidado como um polo produtor de azeite de oliva de alta qualidade, impulsionado por empresas como a Estância das Oliveiras que investem em tecnologia e práticas sustentáveis. O azeite extravirgem Signature, com uma acidez notavelmente baixa de apenas 0,1%, apresenta um perfil sensorial complexo e agradável, caracterizado por notas de ervas verdes frescas, maçã crocante e um sutil toque de amêndoas.
Essa combinação de sabores e aromas confere ao azeite uma versatilidade excepcional, tornando-o ideal para diversas aplicações culinárias. Além de sua qualidade intrínseca, o azeite Signature também se destaca por seus benefícios à saúde, sendo rico em antioxidantes e gorduras saudáveis. A marca Signature não se limitou a conquistar o título de melhor azeite brasileiro no Anatolian IOOC, mas também obteve um lugar de destaque no Mesopotamia Special Awards, uma premiação especial dentro da competição turca.
Este reconhecimento adicional demonstra a consistência e a qualidade superior do azeite Signature, que superou as expectativas dos jurados e se destacou entre os melhores azeites do mundo. Outros rótulos da marca gaúcha, como Coratina e Los Dos, também foram premiados, totalizando nove medalhas conquistadas no evento. O desempenho notável do Brasil no Anatolian IOOC demonstra o potencial do país como produtor de azeite de oliva de alta qualidade, impulsionado por empresas inovadoras e dedicadas à excelência.
A marca Signature recomenda que seu azeite seja harmonizado com uma variedade de alimentos, incluindo queijos de diferentes tipos, carnes vermelhas e brancas, pães frescos e vegetais refogados. Essa versatilidade culinária permite que o azeite Signature seja utilizado em diversas preparações, desde saladas e molhos até pratos principais e sobremesas. A Estância das Oliveiras tem investido em pesquisas e desenvolvimento para aprimorar ainda mais a qualidade de seus produtos e oferecer aos consumidores uma experiência gastronômica única.
A empresa também se preocupa com a sustentabilidade e adota práticas agrícolas responsáveis, visando preservar o meio ambiente e garantir a produção de azeite de oliva de alta qualidade por muitos anos. A conquista da marca Signature no Anatolian IOOC é um marco importante para o setor de azeite de oliva brasileiro, demonstrando que o país é capaz de produzir azeites de qualidade comparável aos melhores do mundo.
Este reconhecimento internacional abre novas oportunidades para a exportação de azeite de oliva brasileiro e fortalece a imagem do país como um produtor de alimentos de alta qualidade e sabor. A dedicação e o compromisso da Estância das Oliveiras com a excelência são um exemplo para outras empresas do setor e contribuem para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro
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