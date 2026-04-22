Ayuso Luta Contra a Regularização de Mais de 500.000 Imigrantes em Espanha

A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, opõe-se veementemente à regularização de centenas de milhares de imigrantes, alegando preocupações com a segurança nacional e a capacidade dos serviços públicos. O Tribunal Supremo admitiu o recurso apresentado pelo governo de Madrid para suspender o decreto.

A presidente da Comunidade de Madrid , Isabel Díaz Ayuso , está a empenhar-se em impedir a regularização de mais de 500.000 imigrantes que residem em Espanha .

O Tribunal Supremo admitiu um recurso apresentado pelo seu governo para suspender o real decreto que visa facilitar a regularização, conforme anunciado pelas autoridades de Madrid. Ayuso considera esta medida um problema de segurança nacional, uma expressão geralmente reservada para a defesa de um país contra ameaças militares ou terroristas.

Esta postura revela uma ambiguidade no discurso da presidente, que por um lado, defende uma Madrid acolhedora para todas as culturas e sotaques do espanhol, demonstrando apoio à comunidade latino-americana que vive na região, onde goza de grande popularidade, especialmente entre a colónia venezuelana. No entanto, opõe-se firmemente a esta iniciativa do governo de Pedro Sánchez, que afetará significativamente a população latino-americana, prevendo-se que dois terços dos beneficiários da regularização sejam provenientes desta região.

A prioridade imediata do governo de Madrid é a suspensão do decreto. A Abogacía General da Comunidade de Madrid apresentou o recurso no final da semana passada, e a sua admissão pelo Tribunal Supremo significa que o documento cumpre os requisitos legais e está agora em fase de análise.

O anúncio foi feito pelo conselheiro de Presidência, Justiça e Administração Local e porta-voz do governo, Miguel Ángel García Martín, durante uma conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Governo. A equipa de Ayuso justifica a sua oposição alegando que a regularização terá um impacto negativo nos serviços públicos de Madrid, sem que haja mecanismos de financiamento ou de alocação de recursos adequados.

Além disso, argumentam que a medida contraria a legislação europeia e, de forma controversa, que coloca em risco a segurança nacional, uma alegação que não é sustentada por estudos concretos. É importante notar que regularizações em larga escala foram implementadas durante os governos de José María Aznar e José Luis Rodríguez Zapatero sem que tenham ocorrido problemas de segurança significativos.

A postura de Ayuso em relação à imigração tem-se tornado mais dura à medida que o partido de extrema-direita Vox ganha terreno em Madrid, ameaçando a maioria absoluta do PP. Existe o receio de que o PP possa perder o controlo da região, revivendo a experiência traumática da primeira legislatura de Ayuso, quando governou com o Ciudadanos. A expressão segurança nacional é utilizada de forma vaga neste contexto, recordando exemplos como a justificação dos Estados Unidos para deter Nicolás Maduro na Venezuela, alegando um perigo para a sua segurança nacional, ou o seu uso na luta contra o ISIS.

Ayuso também critica a complexidade dos procedimentos administrativos decorrentes do decreto, mencionando o caos observado na abertura de mais de 400 gabinetes em toda a Espanha para receber as candidaturas. A falta de informação clara sobre agendamentos, horários de funcionamento e documentação necessária, juntamente com falhas nos sistemas informáticos, marcaram o primeiro dia de funcionamento.

Os assessores de Ayuso destacaram uma notícia da Europa Press sobre a emissão de critérios de interpretação para os certificados de vulnerabilidade, levantando dúvidas sobre quem deve emitir esses documentos. Ayuso aproveita todas as oportunidades para criticar a regularização, tomando a iniciativa em relação ao líder do seu partido, Alberto Núñez Feijóo, e aos outros presidentes autonómicos





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