Awa Fam: Da Timidez em Santa Pola ao Brilho no Draft da WNBA

A história de Awa Fam, a jogadora espanhola escolhida no draft da WNBA, desde sua infância em Santa Pola até o sucesso nos Estados Unidos, destacando sua jornada de superação e humildade.

Awa Fam é uma apaixonada por moda, e demonstrou isso com alegria ao desfilar no tapete laranja de The Shed, o centro cultural de Manhattan, onde ocorreu o draft da WNBA . Ela usou um longo vestido vermelho com cortes estratégicos, exibindo elegância e estilo. A pivô, com seus impressionantes 1,93m de altura, sem contar os saltos que usava, estava radiante ao lado de Marta Suárez, preparando-se para uma noite histórica. Foi escolhida na terceira posição, o maior feito alcançado por uma jogadora espanhola na história. Um feito comparável ao de Pau Gasol em 2001.

Aos 19 anos, e dedicando-se a aprimorar seu inglês para construir uma carreira nos Estados Unidos, inicialmente na WNBA e, a partir de novembro, na Project B, uma nova competição que complementará a primeira, Awa nem sempre foi a figura poderosa que hoje busca conquistar a principal liga de basquete do mundo. Antes, era uma menina tímida, vinda de uma família modesta de senegaleses. Passava os dias grudada nas pernas de seus irmãos mais velhos, Tala e Karim, suas maiores referências. Seus pais, Madoumbe e Arane, outros exemplos a serem seguidos, deixaram o Senegal em busca de uma vida melhor em Santa Pola (Alicante), uma cidade costeira próxima à ilha de Tabarca, e não podiam dedicar muito tempo aos filhos, pois trabalhavam em mercados itinerantes, percorrendo toda a província para sustentar a família.

Awa estudava na escola Virgen del Loreto e, desde muito pequena, com três ou quatro anos, seguia seus irmãos para jogar basquete no Polanens, o clube local. Era um desafio acomodar essa menina alta, já que poucas garotas praticavam o esporte. Mas isso não importava. Sua altura e talento permitiram que ela se integrasse a uma equipe mista de meninos. Marina Guilló, uma de suas primeiras treinadoras, sentiu-se emocionada na noite do draft, lendo com diversão as mensagens dos atuais técnicos da equipe, que eram os meninos que jogavam com Awa quando ela não tinha outras companheiras. Marina recorda: “Eu a conheço desde os quatro anos com uma bola nas mãos. Aqui, ela teve vários treinadores, e no ano em que ela estava no infantil, com 10 anos, consegui formar uma equipe e ganhamos a liga escolar. Lembro que, em muitos jogos, eu tinha que deixá-la no banco, pois era injusto jogar com ela. Naquela idade, ela já era tão alta quanto eu, que meço 1,70m. Era incrível”.

Agora, ao vê-la na televisão, escutá-la falar, ela se sente feliz ao perceber que Awa não perdeu “os valores e a humildade que seus pais lhe ensinaram”. Sua última treinadora, Mari Carmen Sempere, chegou a um ponto em que entendeu que não fazia sentido Awa continuar em um clube tão pequeno. Awa Fam precisava voar, e aos 12 anos deixou Santa Pola para continuar sua formação em Valência, em L’Alqueria del Basket. Isso aconteceu após Manolo Real, então responsável pela equipe cadete do Valencia Basket, mas que já havia sido treinador, chegando a ser vice-campeão da Euroliga e ganhando a Liga e a Copa com o Ros Casares, oferecer uma oportunidade a ela. Ele a descobriu em seu campus de verão, notando a menina alta e coordenada, que já era internacional sub-13. Na época, Awa jogava com tênis do irmão Tala, que eram um pouco grandes demais para ela. A comunidade senegalesa de Santa Pola, amiga dos pais, arrecadou dinheiro, e todos contribuíram com o que podiam – um, dois, cinco euros – para comprar um tênis novo para a menina.

A pivô do Seattle Storm ainda guarda, no fundo de um armário, aqueles tênis Adidas vermelhos e brancos que a acompanharam para Valência. “Esse par de tênis me lembra quem sou e de onde venho”, disse ela certa vez, depois de se tornar, aos 15 anos, a mulher mais jovem a estrear pelo Valencia Basket, onde recentemente ganhou a Copa da Rainha. Em breve, a temporada terminará, e ela terá que se despedir de sua equipe, que lamenta não poder retê-la após tê-la formado desde criança. São os novos tempos. Ninguém consegue competir com o dinheiro envolvido no basquete feminino nos Estados Unidos. Para Valência, chegou uma menina tímida, com dificuldade de aparecer em fotos. Agora, parte uma mulher, com uma maturidade que surpreende a todos, pois é preciso lembrar que ela tem apenas 19 anos, para se juntar às estrelas mundiais do basquete.

Awa recebe com entusiasmo os conselhos da WNBA e de sua agência de representação, que lhe enviam tutoriais sobre como promover sua imagem. A pivô, que sempre soube, enquanto colecionava medalhas internacionais em todas as categorias da seleção espanhola, para onde seu caminho a levaria – muito além do que suas companheiras –, foi escolhida na terceira posição e vê a conta de basquete da Nike subir, em questão de minutos, uma foto sua – o mesmo aconteceu com Iyana Martín, número 7, embora sua chegada à WNBA seja adiada – com as letras em amarelo que dizem: “Her time is now” (A hora dela é agora).





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Awa Fam WNBA Basquete Feminino Santa Pola Draft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Acidente na SC-355: Colisão entre quatro carros mata cinco pessoas em Santa CatarinaUm trágico acidente na rodovia SC-355, em Santa Catarina, resultou na morte de cinco pessoas. As vítimas, uma família e um amigo, estavam em um dos veículos. O acidente, envolvendo quatro carros, ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem. O motorista causador foi detido e as causas do acidente estão sendo investigadas.

Read more »

Sob território hostil, esquerda monta palanque para Lula em Santa CatarinaA aliança tenta reverter histórico de derrotas do petista enquanto Jorginho Mello lidera e pode vencer já no primeiro turno

Read more »

Cão Orelha: empresário investigado por coação morre em Santa CatarinaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Awa Fam ilumina el camino del baloncesto español con un inédito tercer puesto en el ‘draft’ de la WNBALa alicantina jugará para Seattle Storm después de lograr el puesto más alto de la historia para una española, el mismo que Pau Gasol en 2001. La asturiana Iyana Martín logra la séptima posición y fichará por Portland Fire

Read more »

Sem vencer há dois meses em casa, Corinthians tenta quebrar jejum contra o Santa FéO Corinthians vive um momento de instabilidade quando o assunto são os jogos na Neo Química Arena, sua casa.

Read more »

Cão Orelha: Homem investigado no caso morre em Santa CatarinaTony Marcos de Souza, tio de um dos adolescentes citado no caso, era investigado por suposta coação a testemunha

Read more »