Avô de 72 anos avalia que BolsonaristaStarting to get entangled in own allegations

Pesquisadores da UERJ analisam grupos de WhatsApp e identificam o movimento dos bolsonaristas convictos após a crise da campanha de Flávio Bolsonaro. Um dos raros momentos em que surgiram divergências dentro de segmentos conservadores, evidenciando aCredibilidade de Bolsonaro em jogo

Um grupo de WhatsApp monitorado por pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro revelou uma advogada que revelou ter a sensação de que todos são 'farinha do mesmo saco' após um áudio enviado pelo senador Bolsonarista moderado.

De acordo com a carta, o senador Bolsonarista moderate recebeu um áudio de um advogado em um grupo de WhatsApp monitorado pelos pesquisadores, que sugeriu que a crise que atingiu a campanha do pré-candidato à Presidência prejudicou a reputação dele e que as notícias prejudicaram a reputação dele. A avaliação da advogada resume um movimento identificado pelos pesquisadores após a crise que atingiu a campanha do pré-candidato à Presidência.

Segundo a reportagem, o repasse total acordado seria de US$ 24 milhões, o equivalente a cerca de R$ 134 milhões na época. Desse montante, R$ 61 milhões teriam sido de fato liberados entre fevereiro e maio de 2025. O projeto do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da UERJ, com o auxílio do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT/ReDem), mostra que bolsonaristas convictos mantiveram apoio a Flávio e interpretaram o episódio como perseguição política e midiática





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