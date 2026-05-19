Aviso sobre declaração do Imposto de Renda e cuidados para evitar golpes

A Receita Federal espera receber 44 milhões de declarações até 29 de maio. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 ou isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil, pode utilizar a declaração pré-preenchida. O período para o envio do documento é até 29 de maio, com multa por atraso de R$ 165,74 por mês, limitado a 20% do imposto devido. A Receita Federal devolverá o valor pago em excesso ao contribuinte. Golpistas criam falsos sites ou aplicativos e enviam e-mails com mensagens maliciosas para infectar celulares e computadores. Recomenda-se baixar o aplicativo disponível no site da Receita Federal e utilizar apenas essa página para fazer a declaração.

A Receita Federal espera receber 44 milhões de declarações, com 26,4 milhões de documentos já recebidos. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 ou isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil, pode utilizar a declaração pré-preenchida.

O período para o envio do documento é até 29 de maio, com multa por atraso de R$ 165,74 por mês, limitado a 20% do imposto devido. A Receita Federal devolverá o valor pago em excesso ao contribuinte. Golpistas criam falsos sites ou aplicativos e enviam e-mails com mensagens maliciosas para infectar celulares e computadores. Recomenda-se baixar o aplicativo disponível no site da Receita Federal e utilizar apenas essa página para fazer a declaração





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