Avisa mantém proibição de produtos de limpeza Ypê por presença de Pseudomonas aeruginosa

A Anvisa manteve a proibição de produtos de limpeza da Ypê devido à presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, resistente a medicamentos e perigosa para imunossuprimidos.

Microrganismo é grave e consegue resistir em ambientes úmidos, mas raramente causa infecção entre indivíduos saudáveis; veja os riscos à saúde A Anvisa manteve a proibição de produtos de limpeza da Ypê devido à presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, resistente a medicamentos e perigosa para imunossuprimidos.

A bactéria, encontrada em mais de 100 lotes, sobrevive em ambientes úmidos, mas raramente causa infecções em pessoas saudáveis. Especialistas esclarecem dúvidas sobre riscos e sintomas associados ao uso desses produtos. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisada por jornalistas





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