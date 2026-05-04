Avião Cai Sobre Prédio em Belo Horizonte: Há Vítimas

Um avião monomotor caiu sobre um prédio residencial no bairro Silveira, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira, 4 de maio. O piloto e o copiloto morreram, e três pessoas ficaram feridas.

Um grave acidente aéreo abalou a cidade de Belo Horizonte nesta segunda-feira, 4 de maio. Um avião monomotor de pequeno porte, identificado como um modelo EMB-721C fabricado em 1979, caiu sobre um prédio residencial localizado na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira , na região Nordeste da capital mineira.

O incidente ocorreu por volta das 12h25, mobilizando uma resposta rápida do Corpo de Bombeiros, que enviou quatro viaturas ao local. As primeiras informações indicavam a presença de quatro ocupantes na aeronave, e o cenário que se descortinou foi trágico. O piloto e o copiloto não resistiram aos ferimentos e faleceram no impacto, ficando presos às ferragens retorcidas da estrutura do avião, que invadiu o prédio.

Três outras pessoas ficaram feridas, com diferentes graus de gravidade, e foram prontamente socorridas e encaminhadas ao Hospital João XXIII para receberem atendimento médico especializado. O tenente Raul Sousa, responsável pelas operações de resgate, detalhou a complexidade da situação, relatando que os corpos do piloto e copiloto foram esmagados pela força da colisão.

Ele também descreveu o estado crítico de uma das vítimas, que se encontrava semiconsciente, em estado de 'gasping', com as pernas para cima e o corpo para baixo, pendurada na estrutura do prédio. Felizmente, o impacto ocorreu entre o terceiro e o quarto andar, na caixa de escada do edifício, evitando que a aeronave atingisse diretamente apartamentos residenciais, que estavam ocupados no momento do acidente.

A estrutura do prédio, apesar da colisão, não apresentou risco iminente de desabamento, conforme avaliação preliminar dos bombeiros. A prioridade imediata das equipes de resgate foi garantir a segurança dos moradores, que se encontravam em estado de pânico devido à explosão e ao medo de um colapso. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia no local, tanto para investigar as causas do acidente quanto para remover os corpos das vítimas.

A aeronave, conhecida popularmente como 'sertanejo', não possuía autorização para operar como táxi aéreo, o que significa que não estava autorizada a realizar transporte comercial de passageiros ou cargas mediante pagamento. O proprietário da aeronave foi identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está ciente do ocorrido e colaborará com as investigações para determinar os fatores que levaram a essa tragédia.

A comunidade local está profundamente abalada com o incidente, e as autoridades estão prestando apoio psicológico aos moradores afetados. A investigação promete ser complexa, buscando esclarecer se houve falha mecânica, erro humano ou outras circunstâncias que contribuíram para o acidente. A segurança aérea é uma prioridade, e este incidente serve como um alerta para a necessidade de rigorosas inspeções e manutenção das aeronaves, bem como para a capacitação e treinamento dos pilotos.

A esperança é que as investigações possam trazer respostas e evitar que tragédias como essa se repitam no futuro. A cena do acidente é de grande impacto, com destroços espalhados pela área e a estrutura do prédio danificada. As equipes de resgate continuam trabalhando no local, removendo os destroços e garantindo a segurança da área. A população local está colaborando com as autoridades, oferecendo apoio e informações que possam auxiliar nas investigações.

O acidente gerou grande comoção em Belo Horizonte e em todo o país, e as autoridades expressaram suas condolências às famílias das vítimas. A tragédia serve como um lembrete da fragilidade da vida e da importância de se investir em segurança e prevenção de acidentes. A investigação será conduzida com rigor e transparência, buscando esclarecer todas as circunstâncias do acidente e responsabilizar os culpados, se houver.

A comunidade local está unida em solidariedade às famílias das vítimas e espera que a justiça seja feita. A segurança aérea é uma responsabilidade de todos, e é fundamental que as autoridades e a sociedade trabalhem juntas para garantir que voar seja uma atividade segura e confiável





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